Berlin

Fin d’alerte à la lionne, qui était probablement un sanglier

(Berlin) L’alerte a été levée vendredi à Berlin et dans ses environs où l’animal recherché avec fébrilité depuis plus de 24 heures « n’est pas une lionne » mais plus probablement un sanglier, a annoncé le maire de Kleinmachnow, où la bête avait été signalée.