PHOTO ANTONIO CALANNI, ASSOCIATED PRESS

Six morts dans l’incendie d’une maison de retraite à Milan

(Milan) Six résidants d’une maison de retraite sont morts et plus de 80 ont été hospitalisés après un incendie ayant ravagé l’établissement dans la nuit de jeudi à vendredi à Milan, dans le nord de l’Italie.

Gabriel BOUYS Agence France-Presse

L’incendie s’est déclaré peu avant 1 h 20 (heure locale) dans cette maison de repos où logent 167 personnes âgées, dans un quartier populaire du centre de la capitale lombarde.

« Six personnes sont mortes et de nombreuses autres, intoxiquées [par les fumées], ont été hospitalisées. Les pompiers ont sauvé des dizaines d’autres pensionnaires », ont indiqué les pompiers sur Twitter. Les six victimes sont âgées de 69 à 97 ans, selon le quotidien milanais Il Corriere della Sera.

PHOTO GABRIEL BOUYS, AGENCE FRANCE-PRESSE Des policiers transportent le corps d’une victime.

« Entre la fumée et les difficultés de déplacement des personnes âgées, ça a été un moment vraiment compliqué », a expliqué à la chaîne Local Team le chef des pompiers de Milan, Nicola Micele.

Le maire de Milan Giuseppe Sala s’est rendu sur place dans la matinée. « L’incendie serait parti d’une chambre dans laquelle deux résidantes sont mortes carbonisées », a-t-il expliqué.

Les autres victimes, un homme et trois femmes, auraient succombé à l’inhalation des fumées toxiques.

Un responsable des pompiers, Carlo Cardinali, a précisé à l’AFP que 81 personnes ont été hospitalisées, dont deux dans un état grave. « On ne connaît pas encore les causes de l’incendie », a-t-il ajouté.

« En fauteuil roulant »

Dans un tweet, la première ministre Giorgia Meloni a « exprimé toute sa solidarité aux personnes impliquées dans l’incendie », adressé ses « sincères condoléances aux familles des victimes » et souhaité « une rapide guérison aux blessés ».

Au total, 170 résidants ont été évacués par les secouristes qui les ont sortis en les portant « dans leurs bras, l’un après l’autre », a expliqué le maire de Milan, dont les services sont à la recherche de solutions pour les reloger, notamment dans d’autres maisons de repos.

PHOTO GABRIEL BOUYS, AGENCE FRANCE-PRESSE

« Nous avons vu les anciens se protéger le visage avec des chiffons mouillés, puis ils ont été évacués, certains en fauteuil roulant, d’autres en déambulateurs », a témoigné de son côté une riveraine, Lucia, réveillée dans la nuit par les sirènes, citée par l’agence Ansa.

L’établissement de trois niveaux, construit en 1920, est une structure communale gérée « depuis des années par un prestataire privé », a souligné l’édile.

Y résident des personnes âgées présentant des degrés divers de dépendance mais ne nécessitant pas une prise en charge hospitalière.

L’opérateur privé, Proges, est une coopérative qui emploie 3500 personnes dans 300 établissements en Italie.

La maison de repos de Milan touchée vendredi par un incendie avait été durement endeuillée lors de la première vague de la pandémie de COVID-19 au printemps 2020 avec 53 morts, selon Il Corriere della Sera.