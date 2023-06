(Madrid) La Garde civile espagnole a annoncé jeudi plusieurs saisies conjointes avec les autorités colombiennes d’un total de plus de 6,5 tonnes de cocaïne qui devaient entrer en Espagne par le port d’Algéciras, dans le détroit de Gibraltar, dissimulées dans des cartons de bananes.

Agence France-Presse

Treize personnes ont été « arrêtées pour avoir essayé d’introduire plus de 6,5 tonnes de cocaïne dans des conteneurs de bananes dans le port d’Algéciras depuis l’Amérique du Sud », a précisé la Garde civile dans un communiqué.

Deux saisies de 3 et 1,25 tonnes ont été menées en Colombie en décembre et une autre, de 2,29 tonnes en provenance de l’Équateur, dans le port d’Algéciras en mai.

Le chef de l’organisation criminelle responsable de ce trafic est « considéré comme l’un des principaux narcotrafiquants en Espagne, basé à Malaga », a ajouté la garde civile, sans préciser s’il avait été arrêté.

La valeur totale des saisies est estimée à plus de 233 millions d’euros (près de 340 millions de dollars canadiens) sur le marché noir.

L’organisation « cherchait la connivence de fonctionnaires dans les ports d’Algéciras et dans les ports sud-américains d’origine », est-il ajouté dans le communiqué.

En plus de la drogue, près d’un million et demi d’euros en liquide (725 000 $) ainsi que des voitures et montres de luxe ont été saisis après des perquisitions de plusieurs domiciles et d’entrepôts dans les provinces de Cadiz et Malaga, notamment à Algéciras.

Les liens étroits de l’Espagne avec l’Amérique du Sud, d’où provient la cocaïne, en font l’une des principales portes d’entrée de la drogue en Europe.