Guerre en Ukraine, jour 470

Des bombardements touchent des évacuations de civils

(Kherson) Des tirs d’artillerie russe ont fait un mort et 18 blessés jeudi en pleine opération de secours à Kherson, dans le sud de l’Ukraine inondé, la Russie accusant elle aussi l’armée ukrainienne de tirs meurtriers et affirmant avoir repoussé plus au nord une offensive de troupes et blindés.