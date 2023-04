Déplacement consacré à l’éducation

Nouvel accueil mouvementé pour Macron

(Ganges) Tentant de renouer avec les Français et le terrain, Emmanuel Macron a annoncé jeudi dans l’Hérault une augmentation dès la rentrée de la rémunération des enseignants, non sans avoir été interpellé de nouveau par des habitants et des centaines de manifestants opposés à la réforme des retraites.