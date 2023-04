Le projet, dont le coût est estimé à 80 millions d’euros, sera composé notamment de 3000 caméras et de détecteurs de mouvement.

(Varsovie) Le ministre polonais de l’Intérieur a annoncé mardi la construction d’un système de protection électronique le long de la frontière avec l’enclave russe de Kaliningrad, pour empêcher notamment les passages illégaux de migrants, orchestrés, selon Varsovie, par la Russie.

Agence France-Presse

Le nouveau système s’ajoutera à la barrière de barbelés en cours de construction sur cette frontière longue d’environ 200 kilomètres.

« Nous disposerons d’une surveillance totale de ce qui se passe à la frontière », s’est félicité le ministre Mariusz Kaminski cité dans un communiqué.

Une barrière métallique de cinq mètres de hauteur, doublée elle aussi d’un système électronique, fonctionne déjà le long de la frontière polonaise avec la Biélorussie, allié de la Russie, accusé de laisser venir des migrants désireux de gagner l’UE, ce que Minsk dément.

Il est toujours interdit en Pologne d’approcher cette frontière à moins de 200 mètres.

En dépit de ces protections et de la pratique courante de refoulements appliquée par la Pologne, une centaine de tentatives de passage illégal de la frontière polono-biélorusse, par des migrants originaires principalement du Moyen-Orient et d’Afrique, sont signalées quotidiennement par les gardes-frontières et les ONG opérant sur place.