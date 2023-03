(Moscou) La Russie a annoncé avoir « repoussé » mercredi une attaque de drones sur le port de Sébastopol, quatre jours à peine après une visite de Vladimir Poutine dans cette ville de Crimée, une péninsule ukrainienne annexée par Moscou.

Agence France-Presse

« Les trois appareils ont été abattus », a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, soulignant que deux d’entre eux avaient été détruits par deux femmes militaires.

« J’aimerais que ces jeunes femmes soient décorées et qu’on leur verse une prime pour la destruction des (drones) ennemis », a-t-il ajouté.

Peu avant, le gouverneur local Mikhaïl Razvojaïev, installé par la Russie, avait annoncé que « la Flotte de la mer Noire avait repoussé une attaque de drones de surface contre Sébastopol ».

L’assaut n’a fait aucune victime et « la situation est sous contrôle », a-t-il assuré sur Telegram, ajoutant que les explosions avaient brisé des vitres d’immeubles voisins. Parmi ces bâtiments figure un centre culturel appelé « La Maison de Moscou », situé à côté du port et très connu en ville.

« Ils ont tenté de pénétrer dans notre baie, nos marins leur ont tiré dessus avec des armes légères. La défense antiaérienne a également fonctionné », a ajouté M. Razvojaïev.

Faux ordre d’évacuation

Selon M. Razvojaïev, après l’attaque des drones, plusieurs radios locales à Sébastopol ont diffusé à la population de fausses alertes sur un ordre d’évacuation après le piratage de leurs ondes par des pirates ukrainiens.

« Des informations sur l’évacuation de la péninsule à l’aide de traversiers sont diffusées », a-t-il dit, dénonçant un « mensonge ».

« En cas de danger réel, les alertes seront diffusées sur toutes les chaînes en même temps et, ce qui est le plus important, elles seront diffusées via des haut-parleurs dans la rue qui sont impossibles à pirater », a assuré M. Razvojaïev, insistant : « Dans la ville, tout est calme ».

Sébastopol est le port d’attache de la Flotte russe de la mer Noire. Depuis le déclenchement de l’offensive contre l’Ukraine en février 2022, la Crimée, annexée par la Russie en 2014, a plusieurs fois été la cible d’attaques de drones.

Cette attaque de drones intervient moins d’une semaine après une visite en Crimée du président russe Vladimir Poutine et au lendemain de l’annonce par Kyiv de la destruction de missiles de croisière russes Kalibr pendant leur transport par rail en Crimée, sans confirmer l’implication de l’armée ukrainienne.

Fin octobre, la Flotte russe de la mer Noire avait été la cible d’une importante frappe de drones imputée par le Kremlin à l’Ukraine et qui avait poussé la Russie à suspendre l’important accord sur les exportations de céréales ukrainiennes.