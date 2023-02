Patron du Groupe Wagner

Énigmatique Evguéni Prigojine

Les États-Unis ont désigné jeudi le Groupe Wagner « organisation criminelle internationale ». Le patron de cette société paramilitaire, Evguéni Prigojine, ne se gêne plus pour vanter publiquement ses troupes, malgré les sanctions et critiques. Mais qui est ce sexagénaire russe, condamné pour vols dans sa jeunesse avant de devenir vendeur de hot-dogs, restaurateur et homme d’affaires multimillionnaire ?