Des images satellites publiées par l'entreprise Maxar montrent l’ampleur et l’intensité des combats en cours entre les forces russes et ukrainiennes dans la région de Donetsk. On peut notamment y voir les dégâts causés à Soledar entre août 2022 et janvier 2023.

Agence France-Presse

De nombreux cratères sont visibles dans les champs et le long des routes. Des maisons, des écoles et des bâtiments ont été détruits par les longues batailles et les échanges d’artillerie dans la région.

L'armée ukrainienne défend Soledar malgré une « situation difficile », a indiqué la vice-ministre de la Défense ukrainienne Ganna Maliar, « et les combats les plus acharnés et les plus violents se poursuivent aujourd'hui dans la zone de Soledar ».

Avant le conflit, Soledar n’était qu’une petite ville d’environ 10 000 habitants principalement connue pour ses mines de sel. Son nom signifie d’ailleurs « don du sel », en ukrainien et en russe.

Située dans la région de Donetsk, que Moscou revendique avoir annexée, elle se trouve à environ 15 kilomètres au nord-est de Bakhmout, une ville plus importante qui est dans le collimateur russe depuis plusieurs mois.