Une base située au cœur de la Russie a été attaquée par un drone ukrainien

Trois militaires sont morts après qu’un drone ukrainien a été abattu alors qu’il se dirigeait vers une base aérienne russe, a déclaré lundi le ministère russe de la Défense. Cette attaque souligne la vulnérabilité de la Russie, alors que l’Ukraine semble de plus en plus désireuse et capable d’atteindre des cibles situées dans les profondeurs du pays.