Charles III était à Luton pour rencontrer des responsables de cette ville, des organisations caritatives et visiter un nouveau temple sikh.

PHOTO YUI MOK, ASSOCIATED PRESS

(Londres) La police britannique a indiqué mardi avoir arrêté un jeune homme de 20 ans après le jet d’un œuf en direction du roi Charles III, en déplacement dans la ville de Luton, au nord de Londres.

Agence France-Presse

La police du Bedfordshire a précisé à l’AFP que l’homme a été « placé en détention pour être interrogé » pour « voies de fait ».

Début novembre, un homme de 23 ans avait déjà été arrêté à York, dans le nord de l’Angleterre, après avoir jeté des œufs en direction du nouveau souverain, pendant que celui-ci marchait et serrait des mains dans le centre-ville en compagnie de son épouse Camilla.

« Ce pays a été construit avec le sang d’esclaves », aurait-il crié avant d’être arrêté par plusieurs policiers, au moment où le pays est de plus en plus confronté à son passé esclavagiste et colonialiste. Le suspect avait ensuite été libéré sous caution.

La semaine dernière, la famille royale a connu une nouvelle polémique après les propos jugés racistes d’un proche de l’ancienne reine Élisabeth II envers une militante féministe noire lors d’une réception au palais de Buckingham.