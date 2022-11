Frappe en Pologne

L’OTAN et les États-Unis évoquent un missile ukrainien

L’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Washington et Varsovie ont annoncé mercredi que le missile ayant frappé la Pologne mardi provenait « probablement » du système de défense antiaérien de l’Ukraine, et non de la Russie, réduisant considérablement les risques d’un élargissement majeur du conflit.