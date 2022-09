PHOTO UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR, VIA REUTERS

Le décès de la reine le 8 septembre a éclipsé toute autre actualité et mis en pause la vie politique au Royaume-Uni. Mais le deuil national est désormais terminé et les affaires vont reprendre à toute allure pour Liz Truss, qui avait promis d’agir vite et fort face à une situation économique et sociale explosive.