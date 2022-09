Élections législatives en Suède

L’inéluctable montée de la droite nationaliste

À la suite de résultats très serrés aux élections législatives suédoises, tenues dimanche, le bloc de la droite est aux portes du pouvoir grâce à la montée du parti Démocrates de Suède (SD), nationaliste et anti-immigration. Or, le SD est de plus en plus populaire, au point d’être devenu le deuxième parti en importance en matière de votes. Explications.