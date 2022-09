Le gouvernement a prévenu que la queue sera « très longue », nécessitant d’y passer « parfois la nuit et avec peu d’occasions de vous asseoir ».

(Londres) Des centaines de milliers de Britanniques sont attendus pour se recueillir devant le cercueil d’Élisabeth II à partir de mercredi soir à Londres. Deux jours avant, certains se sont déjà installés pour ne pas manquer l’occasion.

Agence France-Presse

La dépouille reposera pendant près de cinq jours au Westminster Hall, de mercredi soir jusqu’aux funérailles lundi.

Trois personnes s’étaient déjà placées lundi soir de l’autre côté de la Tamise, là où commence une queue qui devrait s’allonger sur plusieurs kilomètres à travers le centre de la capitale britannique dans les jours à venir.

« Je suis prête à attendre, aussi longtemps que cela durera », assure Vanessa Nanthakumaran, 56 ans, en tête de file. « C’est notre devoir de dire merci », estime cette assistante administrative, originaire du Sri Lanka.

Le camping n’étant pas autorisé, la fille de Vanessa Nanthakumaran va lui apporter une chaise pliante, des habits chauds et de la nourriture.

Derrière elle, Anne, 65 ans, qui n’a pas souhaité donner son nom de famille, est assise sur une chaise pliante avec un drapeau gallois sur les genoux.

Elle dit avoir été « dévastée, choquée » par l’annonce de la mort d’Élisabeth II, qui s’est éteinte à 96 ans dans son château de Balmoral en Écosse, après 70 ans de règne.

« Elle était tout pour nous », explique cette ancienne hôtesse de l’air. « Il faut lui montrer notre respect pour le service rendu au pays ».

Des toilettes portables ont été installées pour les nombreux Britanniques attendus, tandis que la sécurité a été renforcée.

Plus de 200 000 personnes s’étaient déplacées en 2002 pour défiler devant le cercueil de « Queen Mum », la mère d’Élisabeth II. Cette fois, 750 000, selon le journal The Times, pourraient tenter d’approcher le cercueil.

Le gouvernement a prévenu que la queue sera « très longue », nécessitant d’y passer « parfois la nuit et avec peu d’occasions de vous asseoir ». Un dispositif sécuritaire « du type de celui en vigueur dans les aéroports » sera déployé, avec des « restrictions draconiennes » concernant ce que chacun pourra apporter avec lui.

Chaque personne se verra remettre un bracelet, à retirer ensuite à la sortie.

Dans le palais, aucune fleur, aucune bougie, ni petits jouets ou peluches ne pourront être déposés. Il ne sera pas possible non plus de prendre de photos ou de vidéos avec son téléphone portable.

« Ça va être triste et en même temps, on va célébrer sa vie », assure Grace Gothard, troisième dans la queue, qui se présente comme une « super fan de la famille royale ».