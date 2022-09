(Belgrade) L’ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic, qui purge à La Haye sa peine à perpétuité pour crimes de guerre, a été hospitalisé en « mauvais état de santé », a déclaré à l’AFP son fils Darko Mladic.

Agence France-Presse

Dans un bref entretien téléphonique avec l’AFP à Belgrade, Darko Mladic a confirmé sa déclaration à la presse locale selon laquelle l’ancien général à la santé fragile était hospitalisé depuis une semaine, d’abord dans un hôpital civil à La Haye, et depuis jeudi dans l’établissement pénitentiaire du Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI).

« Il est en mauvais état de santé. Une équipe de médecins est prête ici (en Serbie, NDLR) pour aller le voir, mais nous ne savons pas encore s’ils seront autorisés. Nous demanderons l’autorisation pour qu’il soit examiné par ces médecins », a déclaré M. Mladic à l’AFP.

Contactés par l’AFP à La Haye, les services du MTPI ont indiqué qu’ils ne pouvaient « pas faire de commentaires sur l’état de santé des détenus car ces informations sont confidentielles ».

Le MTPI a confirmé en juin 2021 la condamnation à perpétuité de Ratko Mladic, pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis pendant le conflit intercommunautaire bosnien de 1992 à 1995.

Il a été reconnu coupable notamment de génocide pour son rôle dans le massacre de Srebrenica (est), dans lequel quelque 8000 hommes et adolescents musulmans ont été tués en juillet 1995 par les forces serbes de Bosnie.

Son âge exact fait débat, et il a 79 ou 80 ans, lui affirmant être né le 12 mars 1943 alors que le MTPI retient le 12 mars 1942.

Darko Mladic a déclaré à plusieurs médias en Serbie et en Bosnie que son père souffrait de « pneumonie, d’accumulation de liquide dans les poumons et d’insuffisance cardiaque ».

« Nous ignorons les causes de cette insuffisance cardiaque et si Ratko a peut-être subi un léger infarctus. Nous n’avons pas reçu les résultats d’examens », a-t-il dit au quotidien serbe Novosti.

Selon la même source, Mladic avait la COVID-19 début août, mais « sans symptômes graves ».

Darko Mladic affirme que l’état de santé de son père « se dégrade dramatiquement » depuis mai.

« Il est dans une situation difficile et il me semble que sa vie est en danger. Il ne peut pas fonctionner en autonomie et il a besoin d’un aide-soignant », a-t-il dit.

Ratko Mladic a été par le passé victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux transitoires qui ont provoqué la détérioration de son système nerveux, selon des experts médicaux russes cités en 2016 durant le procès par sa défense.