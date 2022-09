Guerre en Ukraine

En visite en Allemagne, le premier ministre ukrainien réclame plus d’aide militaire

(Berlin) Le premier ministre ukrainien Denys Chmygal a débuté dimanche une visite en Allemagne, où il espère recevoir un soutien encore plus fort face à la Russie, notamment sur le plan militaire, et tourner la page après de récentes crispations entre Kyiv et Berlin.