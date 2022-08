Guerre en Ukraine, jour 169

Frappes à la centrale nucléaire de Zaporijjia, « le temps presse », dit l’AIEA

(Kyiv) Le site de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, a de nouveau été bombardé jeudi, l’Ukraine et la Russie s’en accusant mutuellement, tandis que le patron de l’Agence internationale de l’énergie atomique a demandé de pouvoir y accéder « aussi vite que possible » au cours d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité.