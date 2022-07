D’une portée maximale d’environ 1000 kilomètres, les missiles de croisière Zircon appartiennent à une famille de nouvelles armes développées par la Russie et que le président Vladimir Poutine qualifie d’« invincibles ».

PHOTO MINISTÈR RUSSE DE LA DÉFENSE VIA ASSOCIATED PRESS

(Saint-Pétersbourg) La Flotte russe se dotera « dans les prochains mois » d’un nouveau missile de croisière hypersonique Zircon qui « ne connaît aucun obstacle », a annoncé dimanche le président Vladimir Poutine, en pleine offensive russe en Ukraine.

Agence France-Presse

La Flotte russe « est capable d’infliger une riposte foudroyante à tous ceux qui décideront de porter atteinte à notre souveraineté et liberté », a assuré M. Poutine, lors d’une parade navale à Saint-Pétersbourg (Nord-Ouest), en soulignant que ses équipements militaires « font l’objet d’un perfectionnement permanent ».

Il a cité notamment les « missiles hypersoniques ultramodernes Zircon qui ne connaissent aucun obstacle ». « Leur livraison aux forces armées russes va commencer dans les prochains mois », a précisé M. Poutine.

PHOTO ALEXEY DANICHEV, SPUTNIK VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Le président Vladimir Poutine

D’une portée maximale d’environ 1000 kilomètres, les missiles de croisière Zircon appartiennent à une famille de nouvelles armes développées par la Russie et que M. Poutine qualifie d’« invincibles ». Leurs essais sont effectués depuis octobre 2020.

Selon Vladimir Poutine, la frégate Amiral Gorchkov sera le premier bâtiment russe à être équipé de ces missiles, alors que la zone de déploiement de ce navire sera choisie en fonction des « intérêts de sécurité de la Russie ».

« La Patrie est une notion sacrée pour nous tous, et la défendre est un devoir et le sens de la vie pour chacun de nous », a ajouté le maître du Kremlin.

M. Poutine a supervisé dimanche la parade navale à Saint-Pétersbourg qui a réuni plus de 40 navires et sous-marins et environ 3500 militaires dans cette ancienne capitale impériale à l’occasion de la Journée de la Flotte russe, largement célébrée à travers le pays.