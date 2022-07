Emmanuel Macron a rendu hommage mercredi aux différents corps, élus et autres personnes mobilisées contre les incendies monstres qui ravagent la région depuis plus d’une semaine.

(La Teste-de-Buch) La France doit se doter « davantage » d’avions de lutte contre les incendies, a estimé mercredi le président Emmanuel Macron en visite dans le sud-ouest de la France, où les feux ont ravagé plus de 20 000 hectares de forêt.

Les 22 avions dont est dotée la protection civile étaient « suffisants ces dernières années. […] Est-ce qu’il faut en avoir davantage ? La réponse est oui », a jugé le président français, soulignant que cette flotte augmentée serait européenne et appelant à « redéployer une stratégie industrielle » pour construire ces appareils.

Emmanuel Macron a également rendu hommage aux différents corps, élus et autres personnes mobilisées contre les incendies monstres qui ravagent la région depuis plus d’une semaine.

En Gironde, 20 600 hectares de forêt ont été carbonisés depuis le départ de deux incendies le 12 juillet, 7000 hectares à La Teste-de-Buch, non loin de la très touristique Dune du Pilat, et 13 600 dans le secteur de Landiras. Et 36 750 personnes ont été évacuées.

Face à ce désastre, Emmanuel Macron a annoncé « un grand chantier national pour pouvoir replanter cette forêt ».

Devant deux cartes détaillées des feux présentées au président, le chef de corps des pompiers de Gironde Marc Vermeulen a fait état de l’avancée des incendies et des actions menées par les sapeurs-pompiers pour tenter de les contenir, tout en protégeant les habitations.

Avec l’arrivée de la canicule, « les deux feux ont littéralement explosé » a relaté M. Vermeulen au chef de l’État, évoquant notamment « des pins de 20 ans qui ont explosé de l’intérieur ». Du « jamais vu », selon lui, sans compter que depuis neuf jours, les sapeurs-pompiers doivent également se charger de maîtriser « 20 à 25 départs de feu » quotidiens.

Désormais, « la situation est plus favorable car les conditions météorologiques sont redevenues plus normales », a-t-il rassuré, précisant toutefois qu’il faudra « surveiller » le terrain « jusqu’aux pluies d’octobre ».

Deux avions de lutte contre les incendies, un Canadair et un Dash, ont peu de temps après traversé le ciel, provoquant nombre d’applaudissements.

La multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes est une conséquence directe du réchauffement climatique selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence.