PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS

Le premier ministre évoque plus de 500 morts liés à la chaleur

(Barcelone) La canicule qui s’est abattue durant près de dix jours sur l’Espagne a provoqué la mort de « plus de 500 personnes », a affirmé mercredi le premier ministre Pedro Sanchez lors d’un déplacement en Aragon, région du nord du pays touchée par un incendie.

Agence France-Presse

« Durant cette vague de chaleur, plus de 500 personnes sont mortes en raison des températures si élevées, selon des données », a-t-il dit, en faisant référence à une estimation de la surmortalité publiée par un institut de santé publique.

« Je demande aux citoyens d’être extrêmement prudents », a-t-il ajouté, en répétant que « l’urgence climatique est une réalité » et que « le changement climatique tue », des phrases prononcées à plusieurs reprises durant cette vague de chaleur qui a fait grimper le thermomètre jusqu’à plus de 45 degrés et a attisé de nombreux incendies ravageant des dizaines de milliers d’hectares à travers le pays.

Le nombre de morts évoqué par M. Sanchez est une référence aux estimations de l’Institut public Carlos III qui fait un calcul statistique de la surmortalité provoquée par des causes précises, comme la hausse des températures, en comparant ces chiffres avec les séries statistiques historiques.

Cet institut a tenu ces derniers jours à clarifier ses chiffres en soulignant qu’il s’agissait d’une estimation statistique et non pas d’un registre de décès officiel.

Possiblement la plus intense vague de chaleur jamais enregistrée

La vague de chaleur qui s’est abattue sur l’Espagne a été la plus intense jamais enregistrée dans le pays, selon des données préliminaires publiées mercredi par l’agence météorologique nationale (AEMET).

Cette vague de chaleur qui a duré du 9 au 18 juillet a été celle présentant la « plus forte anomalie » de température enregistrée dans le pays depuis le début de la compilation des données en 1975, selon Beatriz Hervella, porte-parole de l’AEMET.

Synonyme en quelque sorte d’intensité de l’épisode caniculaire, l’anomalie est la différence entre la température moyenne marquant le début de la vague dans le pays et la maximale enregistrée durant l’épisode. Elle s’est élevée à 4,2 degrés, soit le chiffre le plus haut historiquement.

« Nous parlons aussi, au minimum, de la troisième (vague de chaleur) en durée » après 2015 (26 jours) et 2003 (16 jours) mais sa durée pourrait in fine « augmenter », a ajouté Beatriz Hervella.

En effet, si officiellement, la vague de chaleur, lors de laquelle les températures ont dépassé les 45 degrés, s’est achevée lundi en Espagne, le thermomètre a relativement peu baissé depuis et l’AEMET pourrait donc estimer a posteriori qu’elle s’est poursuivie.

Ces températures exceptionnellement élevées ont attisé d’énormes incendies depuis la semaine dernière à travers le pays, dont l’un a entraîné la mort d’un pompier et d’un berger près de Zamora (nord-ouest).

Le dernier foyer inquiétant les autorités s’est déclaré lundi en Aragon (nord-est). Il a déjà ravagé des milliers d’hectares et a entraîné l’évacuation de 1700 personnes. La ligne ferroviaire reliant Madrid à Barcelone a dû être coupée en raison des flammes avant d’être rouverte à la circulation, mais des routes restaient en revanche coupées mercredi.