(Bad Neuenahr-Ahrweiler) Panser les plaies encore vives et réparer les dégâts : l’Allemagne a commémoré jeudi les inondations meurtrières, liées au changement climatique, qui ont dévasté il y a un an l’ouest de son territoire et dont les stigmates sont toujours présents.

Ina FASSBENDER avec Mathieu FOULKES à Berlin Agence France-Presse

« Nous n’avons pas oublié les habitants de la vallée de l’Ahr et nous savons combien d’entre eux luttent encore pour reconstruire leur maison », a déclaré de cette vallée dévastée en juillet dernier le président de la République, Frank-Walter Steinmeier, une autorité morale en Allemagne.

Dans cette région de l’ouest, des milliers de sinistrés attendent de pouvoir rentrer chez eux tandis que routes, ponts, réseaux d’eau ou d’électricité sont en chantier pour encore des mois, voire des années.

Le traumatisme de cette catastrophe d’une ampleur inédite, qui a fait 185 morts, hante toujours ceux qui l’ont vécue dans la nuit du 14 au 15 juillet 2021 : « la dimension des blessures au corps et à l’âme est inconcevable », a déclaré d’une voix tremblante Cornelia Weigand, la cheffe du district d’Ahrweiler, au cours d’une cérémonie à laquelle a participé le chancelier Olaf Scholz.

PHOTO WOLFGANG RATTAY, REUTERS Le chancelier allemand Olaf Scholz et la ministre de l’Environnement Steffi Lemke

Ces inondations ont bouleversé l’Allemagne et lui ont ouvert les yeux sur sa vulnérabilité et sur l’inefficacité de ses services d’alerte.

« Le changement climatique nous a atteints, nous le voyons ces jours-ci avec des vagues de chaleur dans de grandes parties de l’Allemagne, où les forêts brûlent et le niveau des nappes phréatiques baisse, tandis que d’autres régions sont touchées par des intempéries », a souligné M. Steinmeier, rappelant l’urgence d’agir pour sauver la planète.

Une ardoise de 30 milliards d’euros

Les 14 et 15 juillet 2021, il était tombé sur l’ouest de l’Allemagne entre 100 et 150 millimètres de pluie, des précipitations inédites dans ce pays depuis le début des relevés météorologiques.

La Belgique et les Pays-Bas ont aussi été gravement touchés. Dans l’est de la Belgique, les inondations ont fait 39 morts et des milliers de sinistrés.

Pendant une cérémonie jeudi en présence du couple royal à Liège (est), le premier ministre belge Alexander De Croo a rendu hommage à « tous les héros » du 14 juillet 2021 qui ont aidé les victimes.

L’ouest de l’Allemagne, dans les Länder de Rhénanie du Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat, a payé le plus lourd tribut, avec respectivement 49 et 135 morts. Deux personnes sont toujours portées disparues.

PHOTO WOLFGANG RATTAY, REUTERS Un hommage a été rendu à « tous les héros » du 14 juillet 2021 qui ont aidé les victimes.

Les flots écumants des rivières sorties de leur lit ont tout emporté sur leur passage.

Le bilan, non définitif, des dégâts est évalué à plus de 30 milliards d’euros.

Les deux régions comptent plus de 85 000 personnes ou foyers sinistrés et quelque 10 000 entreprises touchées.

Les fortes précipitations avaient certes été annoncées en amont par les services météorologiques, mais de nombreux habitants n’avaient pas été spécifiquement alertés.

Les aides tardent

Pour éviter de nouveaux ratés, le gouvernement allemand entend désormais utiliser l’envoi d’alertes par un mécanisme appelé « Cell Broadcasting », diffusant sur les téléphones même si le réseau est surchargé ou perturbé.

L’Allemagne compte en outre réhabiliter les sirènes, dont beaucoup avaient été démantelées ces dernières années.

Un mois après les inondations, une étude scientifique internationale s’appuyant sur des modèles statistiques avait fait le lien entre cette catastrophe et le réchauffement climatique : dans la vaste zone inondée, de la Belgique à la Suisse, les scientifiques ont pu déterminer que la quantité maximale de précipitations avait augmenté de 3 à 19 % en raison de ce phénomène.

« Un an après, nous ne devons pas être oubliés, car beaucoup de gens pensent “ils doivent être passés à autre chose”, mais nous n’en sommes qu’au début », met en garde Alfred Sebastian, le maire de Dernau, un des villages de la vallée qui doivent selon lui « être soutenus financièrement par le pays ».

Dans ce village, un char de carnaval avec trois singes se couvrant des parties du visage qui symbolisent « politiques, bureaucratie, assurances » montre l’inquiétude et les attentes dans cette région sinistrée.

Des milliers de particuliers et d’entreprises, pris dans les méandres administratifs, n’ont pas encore perçu les aides promises.

« Je peux comprendre que tout ne soit pas assez rapide pour vous », a déclaré au cours d’une cérémonie la ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer, assurant « travailler dur chaque jour pour que la reconstruction se passe bien pour tout le monde ».

Dans cette région, 500 millions d’euros d’aides ont été versés sur 15 milliards prévus. Dans la région voisine de Rhénanie-du-Nord Westphalie, 1,6 milliard d’euros de travaux ont été approuvés sur une enveloppe de 12,3 milliards.