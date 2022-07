(Aix-en-Provence) Le gouvernement français a appelé dimanche à « se mettre rapidement en ordre de bataille » pour faire face à l’éventualité d’une coupure totale des approvisionnements en gaz russe, « option la plus probable » selon le ministre de l’Économie Bruno Le Maire.

Boris CAMBRELENG Agence France-Presse

« Préparons-nous à la coupure totale du gaz russe, c’est aujourd’hui l’option la plus probable. Ça suppose que nous accélérions notre indépendance énergétique », a plaidé lors des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence le numéro 2 du gouvernement français, qui veut profiter de l’été pour « se mettre en ordre de bataille » avant l’hiver.

En matière d’approvisionnement, « on peut avoir des tensions sur le gaz cet hiver », avait averti dès samedi la première ministre Elisabeth Borne lors d’une rencontre avec la presse.

Pour éviter des pénuries, le gouvernement a demandé le remplissage à « près de 100 % » des capacités de stockage de gaz nationales d’ici au début de l’automne.

« Sur l’électricité, normalement, selon les projections d’EDF, on devrait avoir une production plus forte au fur et à mesure » que les douze réacteurs (sur 56) actuellement à l’arrêt pour corrosion redémarreront, a indiqué Mme Borne.

PHOTO CHRISTOPHE SIMON, AGENCE FRANCE-PRESSE La première ministre française Elisabeth Borne à l'occasion des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence

Mais si l’électricité venait à manquer, le gouvernement prépare pour l’hiver une série de mesures destinées à prioriser les ménages et certaines industries.

« Évidemment on préserve les ménages et […] on ne coupe pas les usines ou les transports en commun », a détaillé Mme Borne samedi.

« Il faut nous mettre en ordre de bataille maintenant sur l’organisation, le délestage, la sobriété, la réduction de consommation… c’est maintenant que nous devons prendre les décisions », lui a fait écho le ministre de l’Économie.

Dans le pays, fort du deuxième plus important parc nucléaire au monde en puissance, le gaz représente près de 20 % de son mix énergétique, et comptait en 2020 pour moins de 7 % dans sa production d’électricité, selon les chiffres du gouvernement.

Avant la guerre en Ukraine, la France comptait sur la Russie pour environ 17 % de son gaz.

Répartir l’effort

Certains sites industriels pourraient se voir demander de « ralentir leur consommation d’énergie, voire d’arrêter leur consommation d’énergie pendant un certain temps », a expliqué M. Le Maire, tout en précisant que « c’est totalement impossible » pour certains sites, afin de ne pas « casser l’outil industriel ».

La France, qui se dit dans une situation plus « favorable » que ses voisins, doit notamment se doter d’un nouveau terminal méthanier flottant dès l’an prochain pour assurer son approvisionnement.

« Il faut répartir l’effort entre administrations, particuliers et entreprises », a expliqué Bruno Le Maire.

Le gouvernement a d’ailleurs lancé trois groupes de travail pour améliorer la sobriété énergétique dans l’administration, les entreprises et les établissements recevant du public. L’objectif est d’établir une feuille de route permettant de réduire de 10 % la consommation d’énergie d’ici deux ans par rapport à 2019.

« C’est une affaire de plusieurs mois, mais (cela) doit nous amener aussi à prendre un certain nombre de décisions d’investissement et faire preuve d’imagination. La France est extraordinairement imaginative, créative en matière d’énergie », a soutenu Bruno Le Maire sur LCI.

Le risque de pénuries d’énergie ne s’arrête d’ailleurs pas aux frontières françaises, la présidente de la Commission européenne ayant appelé mercredi les 27 États membres de l’Union européenne à se « préparer à de nouvelles perturbations de l’approvisionnement en gaz, voire à une coupure complète de la part de la Russie ».

L’Allemagne, autrement plus dépendante au gaz russe que la France, est déjà sur le qui-vive. Le Bundestag a adopté un plan d’économie : plus de chauffage au-dessus de 20 degrés l’hiver et plus d’eau chaude dans les bureaux individuels, par exemple.