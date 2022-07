(Lugano) La Conférence de Lugano va tenter lundi et mardi de dessiner les contours de la future reconstruction de l’Ukraine, où la Russie continue de mener une guerre destructrice depuis plus de quatre mois.

Christophe VOGT et Nina LARSON Agence France-Presse

La « tâche est vraiment colossale », ne serait-ce que dans les territoires libérés, a reconnu dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont les hôtes suisses espéraient la venue en personne, mais qui participera — comme il en a désormais l’habitude — par visioconférence.

Et « il nous faut libérer 2000 villages et villes dans l’est et le sud de l’Ukraine », a-t-il ajouté, dans un conflit dont l’issue reste incertaine malgré une aide militaire et financière conséquente des alliés de l’Ukraine.

Son premier ministre Denys Schmigal est arrivé sur place dès dimanche — costume cravate — en compagnie du président du parlement, Rouslan Stefantchouk — polo et pantalon kaki — dans un appareil de l’armée de l’air suisse. Les deux hommes ont été accueilli par le président de la Confédération helvétique Ignazio Cassis.

Au total, la délégation ukrainienne comptera une centaine de personnes pour rencontrer responsables politiques, institutions internationales et représentants du secteur privé.

La présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, le premier ministre tchèque, Petr Fiala, dont le pays vient de prendre la présidence de l’UE pour six mois, ainsi que son homologue Mateusz Morawiecki, de Pologne, pays qui accueille de loin le plus de réfugiés ukrainiens, seront à Lugano pour dessiner l’ébauche d’une sorte de « Plan Marshall », du nom du programme économique américain qui avait permis de relever l’Europe occidentale des ruines de la Seconde Guerre mondiale.

La conférence avait été planifiée bien avant que la Russie n’envahisse le pays et devait initialement discuter des réformes en Ukraine et notamment la lutte contre la corruption endémique avant d’être réorientée vers la reconstruction.

Feuille de route

Il ne s’agira pas d’une conférence de donateurs, mais plutôt de définir les principes et les priorités d’un processus de reconstruction.

La question s’est posée de l’intérêt de discuter de la reconstruction alors qu’il n’y a pas de fin en vue à la guerre et que les chiffrages vont de dizaines à des centaines de milliards de dollars.

Pour Robert Mardini, le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, si la reconstruction à proprement parler devra attendre la fin des combats, il est vital de donner « une perspective positive aux civils », a-t-il expliqué à la chaîne publique RTS.

La Kyiv School of Economics (KSE) a estimé les dommages causés jusqu’à présent aux bâtiments et aux infrastructures à près de 104 milliards de dollars. L’économie du pays aurait déjà perdu 600 milliards de dollars selon certaines estimations.

Pour Simon Pidoux, l’ambassadeur suisse en charge de la conférence, il est trop tôt pour essayer d’estimer tous les besoins, insistant sur le fait que Lugano devrait plutôt fournir « une boussole » pour le travail à venir.

« Je pense que l’effort durera des années, voire des décennies », a-t-il déclaré.

La Banque européenne d’investissement doit proposer la création d’un nouveau fonds pour l’Ukraine, qui pourrait éventuellement atteindre 100 milliards d’euros, selon des sources au fait du plan.

Le Royaume-Uni, l’un des alliés les plus actifs de l’Ukraine, soutiendra notamment la reconstruction de la ville et de la région de Kyiv, à la demande du président Zelensky, indique le Foreign office britannique dimanche.

Londres compte également travailler avec Kyiv et ses alliés pour accueillir la conférence sur la relance de l’Ukraine en 2023 et établira un bureau à Londres pour aider à coordonner ces efforts de reconstruction.

Sécurité

Si Lugano est le troisième centre financier de Suisse et un lieu de villégiature très prisé, y compris de très nombreux riches russes, elle n’a pas l’habitude de recevoir ce type de réunions diplomatiques internationales. Mais le président de la Confédération est originaire d’ici et les hôtes veulent éviter tout incident.

Sous un soleil écrasant, les forces de l’ordre patrouillaient dimanche le périmètre de sécurité autour du palais des Congrès, qui doit accueillir les délégations pendant deux jours, à quelques pas du lac de Lugano enserré dans l’écrin d’un cirque montagneux majestueux. Toute l’après-midi une vedette de la police y inspectait un à un les passagers des nombreux pédalos, venus se rafraîchir sur l’eau.