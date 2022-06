Le guitariste Brian May et le chanteur Adam Lambert lors du concert en l'honneur du jubilé de la reine Élisabeth II.

(Londres) Une pléiade de vedettes, dont le légendaire groupe britannique Queen, ont enflammé les foules samedi à Londres lors d’un concert géant célébrant les 70 ans de règne historiques de la reine Élisabeth II, mais sans la souveraine, fatiguée.

Martine PAUWELS Agence France-Presse

Alicia Keys, Andrea Bocelli, Duran Duran… Les plus grands noms de la scène pop ou classique ont défilé sur scène, devant le palais de Buckingham, pour ce spectacle clôturant le troisième et avant-dernier jour des festivités du jubilé de platine de la souveraine de 96 ans, à la longévité inégalée au Royaume-Uni.

Photo REUTERS Rod Stewart

Queen, avec Adam Lambert au chant, a lancé la soirée avec plusieurs de ses tubes comme We are the Champions, devant 22 000 spectateurs agitant des drapeaux de l’Union Jack, ainsi que le prince héritier Charles et son fils aîné William, venu avec sa femme Kate et deux de leurs enfants.

Des dizaines de milliers de badauds, sans tickets, suivaient le concert sur des écrans géants sur le Mall, prestigieuse artère donnant sur le palais.

« C’est merveilleux d’être de retour », a confié le guitariste de Queen, Brian May, sur la BBC, 20 ans après avoir interprété l’hymne national God Save the Queen perché sur le toit du palais, pour le jubilé d’or de la souveraine.

Mais la vraie vedette de la soirée, Élisabeth II, était absente en raison d’une santé fragile, ayant préféré regarder le concert à la télévision, retransmis en direct sur la BBC.

Aimée pour son sens du devoir comme son humour pince-sans-rire, elle a toutefois fait une apparition surprise dans une courte vidéo humoristique diffusée avant le coup d’envoi, où elle prend le thé avec l’ours Paddington, maladroite icône de la littérature enfantine britannique.

Photo BUCKINGHAM PALACE / STUDIO CANAL, par REUTERS La reine Elizabeth II a pris le thé avec l’ours Paddington.

« Maman »

L’héritier de la couronne, le prince Charles, 73 ans, a rendu un vibrant hommage à « Sa Majesté » qui est aussi sa « maman ».

« Merci » pour cette « vie entière passée au service d’autrui », a-t-il dit, devant une foule enjouée. « Vous avez ri et pleuré avec nous et surtout, vous avez été là durant ces 70 ans », a-t-il ajouté, rappelant la promesse qu’Elizabeth avait faite princesse, à 21 ans, de servir ses sujets toute sa vie.

Malgré ses soucis de santé, la reine ne montre aucune volonté d’abdiquer, même si elle passe de plus en plus le relais à son fils aîné pour la représenter.

Son petit-fils William a lui prononcé un plaidoyer pour la planète devant un palais servant de toile de fond à de majestueuses illuminations.

Symbole de stabilité dans un siècle de grands bouleversements, l’ultrapopulaire Élisabeth II était montée sur le trône à 25 ans, le 6 février 1952.

De nombreux hommages préenregistrés ont également afflué durant la soirée, de célébrités comme l’acteur de James Bond Daniel Craig, l’ex-première dame des États-Unis Michelle Obama ou la légende de la pop Elton John, qui a livré une interprétation émouvante de Your Song.

Photo HANNAH MCKAY, REUTERS Diana Ross

La diva américaine Diana Ross, 78 ans, « absolument ravie d’avoir été invitée à se produire pour une occasion aussi importante », a mis un point final à cette soirée de deux heures et demie célébrant la contribution du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth à la musique, l’environnement, le sport et la comédie musicale durant ces 70 ans dernières années.

« Dernière reine »

Joyeuse parenthèse d’unité patriotique en pleine crise du coût de la vie, les fêtes du jubilé durent jusqu’à dimanche, à la faveur d’un long week-end férié de quatre jours.

La reine n’est jusqu’ici apparue que lors du premier jour jeudi, acclamée deux fois au balcon de Buckingham Palace.

Mais ayant alors souffert d’« inconfort », elle a manqué vendredi le service religieux en son honneur à la cathédrale Saint-Paul. Pourtant passionnée de chevaux, elle a aussi renoncé samedi à se rendre à la célèbre course hippique du Derby d’Epsom, qu’elle n’a manquée que très rarement.

Sa participation pour la tombée du rideau dimanche n’a pas été confirmée.

Parmi les absents au concert samedi figuraient aussi le prince Harry et son épouse Meghan, venus de Californie mais qui avaient choisi de fêter dans l’intimité le premier anniversaire de leur fille Lilibet, que la reine aurait rencontrée pour la première fois.

Dimanche, la pluie pourrait venir gâcher la fête alors que sont prévus des dizaines de milliers de déjeuners en plein air entre voisins.

Une grande parade doit clôturer les célébrations en fin d’après-midi à Londres avec quelque 10 000 participants.

Elle se terminera devant Buckingham Palace, où Ed Sheeran devrait chanter en l’honneur de la reine sa célèbre ballade Perfect.

Beaucoup des participants aux fêtes du jubilé avaient conscience que c’était peut-être la dernière fois qu’ils verraient leur souveraine.

« C’est notre dernière reine. Et je pense que c’est une merveilleuse reine », confiait à l’AFP Wendy Flynn, une mère au foyer participant à une fête de rue à Londres.