PHOTO MIKHAIL METZEL, KREMLIN VIA ASSOCIATED PRESS

Poutine a fait une « erreur historique et fondamentale », juge Macron

(Paris) Le président français Emmanuel Macron a estimé vendredi que son homologue russe Vladimir Poutine avait commis « une erreur historique et fondamentale » en attaquant l’Ukraine et qu’il était aujourd’hui « isolé ».

Agence France-Presse

« Je pense, et je lui ai dit, qu’il a fait une erreur historique et fondamentale pour son peuple, pour lui-même et pour l’Histoire », a déclaré M. Macron, au 100e jour de conflit, dans une interview à la presse régionale française.

« Je pense qu’il s’est isolé. S’enfermer dans l’isolement est une chose, savoir en sortir est un chemin difficile », a également souligné Emmanuel Macron.

PHOTO JULIEN DE ROSA, AGENCE FRANCE-PRESSE Le président français Emmanuel Macron

Le président français a répété qu’il ne fallait « pas humilier la Russie » — des propos très mal perçus dans l’est de l’Europe — « pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques ».

Pressé de se rendre à Kyiv, alors que nombre de ses homologues européens s’y sont déjà rendus, il a répondu : « Aujourd’hui, je n’exclus rien ».

« Nous voulons accroître le soutien financier et militaire à l’Ukraine. Et enfin, tout faire pour sortir les céréales d’Ukraine », a-t-il ajouté, contredisant Vladimir Poutine pour qui l’exportation de ces céréales n’est « pas un problème. »

Les livraisons par la France de canons Cesar à l’armée ukrainienne seront « compensées », a-t-il par ailleurs précisé.

« J’ai demandé à nos industriels d’accélérer la production d’armements, il ne s’agit pas seulement de reconstituer nos stocks mais aussi de renforcer notre indépendance », a insisté le chef de l’État.