(Soledar) Les forces ukrainiennes semblaient mercredi près de perdre Sievierodonetsk, ville stratégique du Donbass, face à l’avancée de l’armée russe, au moment où les forces de Kyiv attendent l’arrivée de nouvelles armes américaines dans un conflit qui pourrait durer « de nombreux mois » selon Washington.

Quentin TYBERGHIEN avec Aurelia END à Washington Agence France-Presse

Ce que vous devez savoir Les forces russes « consolident leurs positions » dans le centre de Sievierodonetsk ;

L’aide américaine annoncée par Joe Biden concerne des Himars, des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers, d’une portée de 80 kilomètres environ ;

Selon le Kremlin, Washington « jette de l’huile sur le feu » en livrant de nouvelles armes à l’Ukraine ;

L’Allemagne va livrer un système de défense aérienne ;

La diplomatie russe a estimé que seuls Kyiv et les Occidentaux pouvaient agir pour permettre les exportations des céréales ukrainiennes et russes ;

Les exportations de gaz russe ont chuté de 27,6 % entre janvier et mai 2022 ;

Les victimes de viols pas encore prêtes à sortir du silence ;

Le Kremlin ne sait rien des circonstances de la mort du journaliste français ;

Les séparatistes prorusses affirment progresser près d’Avdiivka ;

Plus de huit millions d’Ukrainiens sont déplacés à l’intérieur de leur pays ;

6,8 millions ont fui à l’étranger, dont plus de la moitié - 3,6 millions – en Pologne ;

Avant l’invasion russe, l’Ukraine comptait une population de 37 millions de personnes dans les régions sous le contrôle de son gouvernement. Consultez Mieux comprendre la guerre en Ukraine

« Cela pourrait se terminer demain, si la Russie mettait fin à son agression », mais « nous ne voyons aucun signe dans cette direction à ce stade », a estimé mercredi le secrétaire d’État américain Anthony Blinken lors d’une conférence de presse aux côtés du secrétaire général de l’ONU Jens Stoltenberg à Washington.

Cette appréciation sur la durée de la guerre a été confirmée mercredi par un responsable sécuritaire occidental sous couvert d’anonymat : « le conflit devrait durer jusqu’à la fin de cette année, et probablement au delà ».

« Succès partiels »

« La Russie engrange des gains modérés mais constants », selon la même source qui souligne que les Ukrainiens sont de « nouveau à l’offensive » dans la région de Kherson (sud de l’Ukraine) aux mains des Russes et « gagnent du terrain ». De son côté, Kyiv affirme y avoir lancé une contre-offensive et remporté des « succès partiels ».

Après 98 jours de guerre, les forces russes « contrôlent désormais 70 % de Sievierodonetsk », a déclaré mercredi Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la région de Louhansk, sur sa chaîne Telegram.

« Si dans deux-trois jours, les Russes prennent le contrôle de Sievierodonetsk, ils vont y installer de l’artillerie et des mortiers et vont bombarder de façon plus intense Lyssytchansk », la ville voisine située de l’autre côté de la rivière Donets, selon M. Gaïdaï plus difficile à prendre car « située sur des hauteurs ».

Sievierodonetsk est devenue la capitale administrative de la région de Louhansk pour les autorités ukrainiennes, depuis la prise de la ville de Louhansk en 2014 par les séparatistes prorusses appuyés par Moscou.

La situation à Sievierodonetsk est « très compliquée », avec des « combats dans les rues », a reconnu le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Oleksandre Motouzianyk.

Selon lui, les forces russes essaient de « prendre le contrôle total de Sievierodonetsk, d’encercler Lyssytchansk », et d’atteindre la frontière administrative séparant Louhansk et Donetsk, les deux régions qui composent le Donbass.

Annexions en juillet ?

La région de Donetsk est également sous le feu russe.

Des journalistes de l’AFP ont vu des immeubles détruits par des missiles mardi à Sloviansk-à quelque 80 km à l’ouest de Sievierodonetsk-où trois personnes sont mortes et six autres ont été blessées.

Et mercredi, une frappe de missile à sous-munitions a fait au moins un mort et deux blessés à Soledar, entre Sloviansk et Sievierodonetsk, a constaté l’AFP.

Dans la banlieue de la ville de Donetsk, les séparatistes prorusses ont affirmé mercredi avoir coupé l’une des deux routes permettant d’approvisionner la ville proche d’Avdiïvka, contrôlée par les forces ukrainiennes.

Moscou s’est fixé pour objectif de prendre le contrôle de la totalité du Donbass.

Dans le sud, les Ukrainiens s’inquiètent d’une possible annexion des régions conquises par les forces russes.

Un des négociateurs russes sur le conflit en Ukraine, Léonid Sloutski, a indiqué mercredi à l’agence Ria Novosti que tous ces territoires « libérés » pourraient organiser des référendums dès juillet en vue d’une annexion par la Russie.

« De l’huile sur le feu »

Dans ce contexte, les forces ukrainiennes attendent les livraisons de systèmes de lance-missiles plus puissants promis par les États-Unis.

Le président américain Joe Biden a annoncé mardi dans le New York Times que Washinton allait « fournir aux Ukrainiens des systèmes de missiles plus avancés et des munitions ».

Selon un haut responsable de la Maison-Blanche, il s’agit de systèmes Himars (High Mobility Artillery Rocket System), des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers, d’une portée de 80 kilomètres environ. Aucune date de livraison n’a toutefois été précisée.

Certains spécialistes estiment que les Himars pourraient changer le rapport de force militaire sur le terrain.

Mercredi, M. Blinken, a par ailleurs assuré que l’Ukraine avait donné aux États-Unis des « assurances » pour garantir qu’elle n’utilisera pas ces nouvelles arme pour frapper des cibles en Russie.

Le Kremlin a néanmoins accusé Washington de « jeter de l’huile sur le feu » et de décourager les Ukrainiens de s’impliquer dans des pourparlers de paix, au point mort depuis plusieurs semaines.

Débloquer les ports ukrainiens

Les Occidentaux essaient aussi de débloquer les ports ukrainiens de la mer Noire, notamment celui d’Odessa (sud), principale porte de sortie de la production agricole du pays, pour relancer les exportations de céréales dont l’Ukraine est l’une des grandes productrices mondiales.

Au moins 20 millions de tonnes de céréales ukrainiennes ne peuvent être exportées à cause d’un blocus russe, faisant planer le risque d’une crise alimentaire mondiale.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov devrait discuter de l’instauration de « couloirs sécurisés » pour le transport de céréales lors d’une visite en Turquie le 8 juin, selon Ankara.

Les Européens voudraient placer l’ouverture de ces corridors sous l’égide des Nations unies, afin d’offrir des « garanties légitimes de sécurité » à l’Ukraine qui devrait procéder au déminage d’Odessa, premier port ukrainien.

Ces discussions sur de possibles corridors ont contribué à faire refluer ces derniers jours les cours du blé et du maïs, qui s’étaient envolés depuis le début du conflit.

M. Lavrov a néanmoins rejeté mardi toute responsabilité du blocage des ports sur les Occidentaux, dû selon lui aux sanctions contre Moscou, que les dirigeants de l’Union européenne ont décidé lundi de durcir en ajoutant un embargo sur le pétrole russe.

Moscou prend des mesures pour « minimiser » l’impact de cet embargo qui sera progressif, a assuré mercredi le Kremlin, confronté aussi à une chute de ses exportations de gaz.

Mercredi, la production industrielle en Russie est passée dans le rouge pour la première fois depuis le début du conflit en Ukraine, selon les chiffres publiés par l’agence statistique russe Rosstat.

Par ailleurs, un comité de créanciers de l’Association internationale des swaps et dérivés (ISDA) aux États-Unis a constaté mercredi que la Russie n’a pas payé des intérêts dus sur l’une de ses échéances de dette, ce qui rapproche Moscou d’un défaut de paiement.

Le foot pour espoir

Après avoir poussé la Finlande et la Suède à demander leur adhésion à l’OTAN, l’invasion russe de l’Ukraine continue à avoir d’autres effets géostratégiques : les Danois votaient mercredi par référendum sur une entrée de leur pays dans la politique de défense de l’Union européenne, après s’y être refusés pendant trois décennies.

En Ukraine, c’est aussi le match de qualification attendu pour le Mondial-2022 de l’équipe de football face à l’Écosse, qui devrait permettre aux habitants d’oublier brièvement le quotidien de la guerre.

« J’espère une victoire », confie à l’AFP Andriï Veres, un militaire de 44 ans. « En ce moment, c’est très important pour le pays, pour tout le monde, pour ceux qui sont fans de foot, mais même pour ceux qui ne le sont pas ».