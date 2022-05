Guerre en Ukraine

« La Russie tient le monde en otage »

L’Ukraine est victime d’une guerre voulue par la Russie et ce n’est pas à l’Occident de lui dire quels territoires céder ou ne pas céder pour satisfaire aux exigences du Kremlin, croit Steven Pifer, ex-ambassadeur des États-Unis en Ukraine, membre principal non résident de l’Initiative pour la maîtrise des armements et la non-prolifération à l’Institut Brookings et chercheur au Centre pour la sécurité et la coopération internationales de l’Université de Stanford. La Presse lui a parlé.