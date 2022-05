Pays-Bas

Deux personnes meurent dans une fusillade dans un centre pour handicapés

(La Haye) Une fusillade dans une ferme thérapeutique pour handicapés des Pays-Bas a fait deux morts et deux blessés graves, et l’auteur présumé des coups de feu, présenté comme déséquilibré, a été arrêté, ont annoncé la police et les médias locaux.