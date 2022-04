Des Russes se sont rassemblés jeudi soir près de la Place Rouge, à Moscou, pour assister à la répétition de la parade militaire qui commémorera, le 9 mai, la fin de la Seconde guerre mondiale.

Agence France-Presse

L'an dernier, le président russe Vladimir Poutine avait profité du Jour de la Victoire pour proclamer que la Russie défendrait ses intérêts géopolitiques.

Selon lui, des idées issues du nazisme étaient « remises au goût du jour », dénonçant le retour dans le monde de « discours racistes, de supériorité nationale, d’antisémitisme et de russophobie ».

Plus de 12 000 militaires ainsi que 190 véhicules et systèmes d’armements — chars comme missiles — avaient défilé sur la Place Rouge à l’issue du discours du chef de l’État qui était entouré d’officiels et de vétérans.

En plus de 20 ans au pouvoir, Vladimir Poutine a fait du 9 mai un moment symbolique de sa politique de puissance, exaltant le sacrifice des Soviétiques mais accusant aussi ses adversaires occidentaux de révisionnisme historique en cherchant à minimiser le rôle de l’URSS dans la défaite d’Adolf Hitler.