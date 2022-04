Une série d’incendies suspects, dont un brasier ayant fait au moins 17 morts, laisse penser que des actes de sabotage pourraient être en train d’être commis en Russie – même s’il pourrait aussi s’agir de problèmes dus à la désuétude des installations.

Nicolas Bérubé La Presse

17 ou 18 avril

Durant la nuit, des bureaux de recrutement militaires de la République russe de la commune de Zoubova Poliana, en Mordovie, ont été la cible de plusieurs cocktails Molotov. Les locaux ont complètement brûlé, de même que les dossiers et le matériel informatique qu’ils renfermaient. Il s’agissait du cinquième incendie à toucher des bureaux de recrutement militaires russes depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine, le 24 février.

21 avril

Au moins 17 personnes ont été tuées le jeudi 21 avril, dans un incendie qui s’est déclaré à l’Institut de recherche sur la défense aérospatiale dans la ville russe de Tver, à 100 km de Moscou, a rapporté l’agence de presse TASS. Des témoins auraient notamment vu des employés sauter des fenêtres du troisième étage pour tenter d’échapper aux flammes. La cause de l’incendie n’a pas été dévoilée. L’institut de recherche est notamment à l’origine des missiles Iskander, des armes de l’armée russe ayant une portée de 500 km et conçues pour confondre les défenses antimissiles.

21 avril

Le même jour, l’usine chimique Dmitrievsky de la ville de Kinsehma, au nord-est de Moscou, a aussi été frappée par un incendie qui a réduit ses installations en cendres. L’usine était l’un des plus grands fabricants de solvants chimiques de Russie et servait à l’effort de guerre. Quelque 150 travailleurs ont été évacués. La cause de l’incendie n’a pas été dévoilée.

25 avril

La base pétrolière Druzhba, située près de Bryansk, en Russie, a brûlé durant la nuit du 25 avril. Bryansk est une région limitrophe de l’Ukraine, et la bande audio de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montre que des missiles tirés depuis l’Ukraine pourraient être à l’origine de l’incendie. « Il semble qu’il s’agisse d’une frappe aérienne ou d’un missile, a écrit sur Twitter Rob Lee, chercheur principal au Foreign Policy Research Institute, à Washington. Plus probablement, un missile balistique tactique Tochka-U, qui a la portée nécessaire pour atteindre les cibles s’il est déployé près de la frontière ukraino-russe. »

27 avril

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER D’ILLIA PONOMARENKO Dépôt de munitions de l’armée russe de la région de Belgorod en flammes, mercredi

Un dépôt de munitions de l’armée russe de la région de Belgorod a pris feu, a annoncé tôt mercredi matin le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov. L’incendie a eu lieu près du village de Staraya Nelidovka, à moins de 30 km de la frontière ukrainienne.

L’avis d’un expert

Autant que je puisse en juger par les sources russes indépendantes, rien ne semble indiquer que ces évènements sont liés. Oui, la Russie va mal, mais c’est loin d’être nouveau. S’il y a un lien avec la guerre, c’est que cette dernière augmente l’attention internationale sur la Russie, ce qui fait que l’on entend maintenant parler des catastrophes “ordinaires” qui rythment la vie en Russie et qui tiennent, le plus souvent, à la désuétude des équipements et à la corruption de ceux qui en ont la responsabilité. Guillaume Sauvé, spécialiste de la Russie au Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal

Réponse ukrainienne

Ces évènements peuvent être expliqués très simplement. Si vous [les Russes] décidez d’attaquer un autre pays en masse… Tôt ou tard, les dettes devront être remboursées. Mykhaïlo Podoliak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, sur le réseau social Telegram