Les forces russes ont effectué des bombardements intensifs dans l’est de l’Ukraine mardi, première journée de la « nouvelle phase » de l’invasion visant à « libérer le Donbass ». La Russie a annoncé mardi avoir mené durant la nuit des dizaines de frappes aériennes et de missiles.

Alice Girard-Bossé La Presse

La bataille du Dombass

3

Nombre de personnes tuées à Kharkiv mardi dans de nouveaux bombardements russes, qui ont fait également 21 blessés

INFOGRAPHIE LA PRESSE

De 10 000 à 20 000

Nombre de combattants syriens et libyens et de mercenaires de la société paramilitaire russe Wagner qui se battent actuellement avec les forces russes en Ukraine

12 millions

Nombre d’Ukrainiens qui ont fui leur foyer depuis le début du conflit

Sources : l’Agence France-Presse, l’Associated Press et l’Institute for the Study of War