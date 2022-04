La « nouvelle phase » de la guerre est bien commencée. La Russie a lancé mardi une série de frappes sur l’est de l’Ukraine, le cœur industriel oriental du pays, et a appelé les Ukrainiens à « déposer les armes ».

Alice Girard-Bossé La Presse

La Russie a annoncé mardi avoir mené une dizaine de frappes aériennes et de missiles dans l’est de l’Ukraine. Ces attaques inaugurent le début d’une « nouvelle phase » de la guerre, selon le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Pour la capitale ukrainienne, il s’agit du début de « la bataille pour le Donbass » crainte depuis des semaines. Les combats « sont incessants » dans plusieurs villes, « c’est l’enfer », a pour sa part déclaré le gouverneur ukrainien de la région de Louhansk, Serguiï Gaïdaï, qui a appelé les habitants à fuir.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Moscou appelle les Ukrainiens à « déposer les armes »

Le ministère russe de la Défense a appelé toute l’armée ukrainienne à « déposer les armes » et les derniers défenseurs de Marioupol à cesser leur « résistance insensée ». Les troupes ukrainiennes défendent le port de la ville depuis sept semaines.

Troisième jour sans couloir d’évacuation des civils

Pour le troisième jour consécutif, aucun couloir pour évacuer les civils n’était organisé mardi, faute d’accord avec la partie russe, a annoncé la vice-première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk. À Marioupol, « les Russes refusent d’ouvrir un couloir pour la sortie des civils en direction de Berdiansk », a-t-elle ajouté. De son côté, l’armée russe a affirmé avoir ouvert un couloir pour évacuer les soldats ukrainiens présents dans la zone industrielle de Marioupol, mais déploré que « personne » ne l’ait emprunté.

PHOTO FELIPE DANA, ASSOCIATED PRESS Une femme marche devant un immeuble endommagé par les frappes russes à Kharkiv.

Bombardements à Kharkiv

Au moins 3 personnes ont été tuées et 21 autres blessées mardi dans de nouveaux bombardements russes sur Kharkiv, selon les autorités locales. Les frappes ont visé quatre quartiers résidentiels, a déclaré le gouverneur régional, Oleg Sinegoubov, ajoutant que « l’intensité des bombardements à Kharkiv a augmenté ». Le gouverneur a imploré ses habitants de se mettre à l’abri et de ne pas sortir dans les rues.

L’Ukraine a reçu des avions de chasse

L’Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l’air, a indiqué mardi le porte-parole du Pentagone, John Kirby, refusant de préciser leur nombre ou les pays ayant fourni les appareils. Pendant plus d’un mois, les pays occidentaux avaient pourtant refusé de fournir des armements lourds à Kyiv pour éviter une escalade du conflit. Il s’agit probablement de MiG-29 de fabrication russe, que l’Ukraine réclamait depuis le début du conflit et dont disposent certains pays d’Europe de l’Est.

L’armée russe a perdu de la puissance

De son côté, l’armée russe a perdu environ 25 % de la puissance de combat qu’elle a envoyée en Ukraine au début de la guerre, a déclaré un responsable des États-Unis. À l’heure actuelle, la Russie doit rééquiper les unités de combat terrestre pour les insérer à nouveau en Ukraine, a-t-il indiqué. Le responsable a déclaré que les Russes ont ajouté deux groupes tactiques de bataillons supplémentaires au cours des 24 dernières heures, pour un total de 78. C’est une augmentation de 13 par rapport à la semaine dernière.

PHOTO EFREM LUKATSKY, ASSOCIATED PRESS Un char abandonné par les troupes russes à Moshchun, près de Kyiv

Washington se prépare à augmenter son aide

Les États-Unis s’apprêtent à approuver une nouvelle aide militaire à l’Ukraine s’élevant à 800 millions US, moins d’une semaine après une précédente annonce du même montant, ont rapporté mardi plusieurs médias américains.

Guterres veut une « pause humanitaire »

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, appelle quant à lui à un arrêt de quatre jours des combats en Ukraine, à partir de jeudi, pour coïncider avec les célébrations de Pâques des Églises orthodoxes. Les chrétiens orthodoxes célébreront Pâques le dimanche 24 avril, soit une semaine après les chrétiens catholiques. M. Guterres a déclaré que l’objectif était de permettre l’évacuation des civils des « zones d’affrontement actuelles ou prévues » et l’acheminement d’une aide humanitaire plus importante dans les régions qui en ont désespérément besoin, comme Marioupol, Donetsk, Louhansk et Kherson. Plus de quatre millions de personnes dans ces zones ont besoin d’aide, a-t-il déclaré.

PHOTO ALEXEI ALEXANDROV, ASSOCIATED PRESS Des soldats prorusses circulent dans la ville assiégée de Marioupol.

Des milliers de mercenaires aux côtés des forces russes

Entre « 10 000 et 20 000 » combattants syriens et libyens et mercenaires de la société paramilitaire russe Wagner luttent en ce moment aux côtés des forces russes en Ukraine, a affirmé mardi un responsable européen. Ces hommes « n’ont pas de véhicules ou d’armes lourdes » et viennent renforcer les troupes russes, a indiqué un responsable des journalistes à Washington sous le couvert de l’anonymat. Il dit avoir observé des « transferts, de zones comme la Syrie et la Libye, vers la région est du Donbass ».

Avec l’Agence France-Presse et l’Associated Press