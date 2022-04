Après avoir annoncé vouloir se concentrer sur l’est du pays, l’armée russe a menacé mercredi de frapper des centres de commandement dans la capitale de l’Ukraine, Kyiv. Dans l’est du pays, les frappes aériennes se sont poursuivies et les chances d’un cessez-le-feu à court terme sont nulles, estime l’ONU.

Alice Girard-Bossé La Presse

Des centres de commandement visés

L’armée russe a menacé mercredi de frapper des centres de commandement dans la capitale ukrainienne Kyiv, dans le nord du pays, accusant l’Ukraine de tirs et de sabotages sur le territoire russe. Moscou avait pourtant renoncé à prendre la capitale à la fin de mars, voulant se concentrer sur l’est du pays. « Nous voyons des tentatives de sabotage et de frappes des forces ukrainiennes sur des cibles sur le territoire de la Fédération de Russie, a déclaré Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense. Si de tels évènements se poursuivent, des frappes seront menées par l’armée russe sur des centres de prise de décision, y compris à Kyiv, ce que l’armée russe s’est retenue de faire jusqu’à présent. »

Civils tués à Kharkiv

PHOTO SERGEY BOBOK, AGENCE FRANCE-PRESSE Des pompiers tentent de maîtriser les flammes dans un entrepôt touché par une frappe de missile, en banlieue de Kharkiv, mercredi.

Dans l’est du pays, les Ukrainiens n’ont eu aucun répit mercredi. Quatre civils ont été tués et au moins dix ont été blessés dans des frappes russes sur Kharkiv, a annoncé le gouverneur de la région. « Dans la journée, les occupants ont continué à bombarder des quartiers résidentiels de Kharkiv », a annoncé sur Telegram Oleg Synegoubov. Kharkiv a été la cible de violents combats pendant plusieurs jours au début de l’invasion russe le 24 février, mais est toujours resté sous le contrôle des forces ukrainiennes.

Fuir l’Est

Le gouvernement ukrainien a appelé la population de l’est du pays à fuir au plus vite, craignant une forte offensive russe imminente. L’Ukraine a toutefois averti qu’elle n’ouvrirait aucun couloir humanitaire mercredi, car les Russes « ont bloqué des cars » et « violent le cessez-le-feu » dans certaines zones, ce qui rend la situation « dangereuse ». Les bombardements aériens russes sur Marioupol se sont également poursuivis mercredi, où le port et un vaste complexe métallurgique ont été visés, selon l’armée du pays.

Un navire russe en feu

PHOTO ALEXEY PAVLISHAK, ARCHIVES REUTERS Le navire de guerre russe Moskva, au port de Sébastopol, en Crimée, en novembre 2021

Des tirs de missiles ukrainiens ont provoqué un incendie à bord d’un navire de guerre russe, le Moskva, ont affirmé mercredi soir les autorités ukrainiennes. « Il brûle avec intensité. Maintenant. Et avec cette mer agitée, il est impossible de savoir quand ils seront capables de recevoir de l’aide », a indiqué le conseiller du président ukrainien, Oleksiï Arestovitch, assurant que « 510 membres d’équipage » étaient à bord. Moscou soutient plutôt que le vaisseau amiral de la flotte de la mer Noire a été « gravement endommagé » par une explosion de munitions causée par un incendie.

La région de Louhansk pratiquement conquise, selon des séparatistes prorusses

Le chef des séparatistes prorusses de Louhansk, dans le Donbass, a affirmé mercredi que ses troupes contrôlaient désormais la majeure partie de cette région ukrainienne. Lors d’une conférence de presse, Léonid Passetchnik a affirmé que « 80 à 90 % » de la région de Louhansk avait été conquise.

Une « scène de crime »

PHOTO VOLODYMYR PETROV, REUTERS Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, en visite à Boutcha, mercredi

Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, s’est fait clair mercredi : l’Ukraine est devenue une véritable « scène de crime ». Lors d’une visite à Boutcha, ville devenue le symbole des atrocités du conflit, il a indiqué avoir « de bonnes raisons de penser que des crimes relevant de la compétence de la Cour » avaient été commis.

Aucune chance d’obtenir un cessez-le-feu, juge l’ONU

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré qu’il n’y avait aucune chance pour le moment d’obtenir un cessez-le-feu humanitaire en Ukraine, comme le souhaitaient les Nations unies. Mais il a déclaré aux journalistes mercredi que l’ONU avait fait un certain nombre de propositions à la Russie sur la possibilité de cessez-le-feu locaux, de corridors humanitaires et d’évacuation de civils. « Nous attendons une réponse », a-t-il indiqué.

Des sénateurs canadiens sanctionnés

La Russie a annoncé mercredi que 87 sénateurs canadiens seraient interdits d’entrée sur son territoire, en représailles à une mesure similaire prise par Ottawa pour sanctionner les membres de la Chambre haute du Parlement russe. La diplomatie russe a également sanctionné 398 membres du Congrès des États-Unis.

Nouvelle aide des États-Unis

Des véhicules blindés, de l’artillerie, des hélicoptères : le président américain Joe Biden a donné son feu vert mercredi à une nouvelle aide militaire massive d’une valeur de 800 millions de dollars à l’Ukraine. Par ailleurs, Joe Biden a attaqué avec toujours plus de virulence le président russe, Vladimir Poutine, le traitant de « criminel de guerre » et de « boucher » qui ne devrait pas « rester au pouvoir ».

Avec l’Agence France-Presse et l’Associated Press