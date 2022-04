Guerre en Ukraine, jour 43

L’Ukraine poursuit les évacuations de civils dans l’est et réclame « des armes »

(Kramatorsk) Partez « le plus tôt possible ». Sous la menace d’une offensive russe d’envergure la population de l’est de l’Ukraine est appelée à évacuer ou « risquer la mort », alors que Kyiv réclame à l’OTAN « des armes, des armes et des armes, » pour se défendre.