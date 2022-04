Le bilan des victimes ukrainiennes a continué de s’alourdir mardi, tandis que les cadavres découverts à Boutcha suscitent toujours l’indignation dans le monde entier.

Alice Girard-Bossé La Presse

90 %

Pourcentage de la ville portuaire de Marioupol qui a été détruit depuis le début du conflit, selon le maire Vadim Boïtchenko.

12

Nombre de morts causées par des frappes d’artillerie russes dans les villages de Velyka Dymerka et Bogdanivka, près de Kyiv, a indiqué le bureau du procureur général d’Ukraine sur Telegram.

INFOGRAPHIE LA PRESSE

200

Après la France et l’Allemagne lundi, l’Italie, l’Espagne et la Slovénie ont à leur tour expulsé mardi en masse des diplomates russes. Au total, près de 200 diplomates ont été expulsés d’Europe en 48 heures.

Sources : Agence France-Presse, Institute for the Study of War, The New York Times