(Washington) Les États-Unis et le Royaume-Uni ont réclamé lundi la « suspension » de la Russie du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, en réponse « aux images de Boutcha », ville ukrainienne où ont été retrouvé de nombreux cadavres après le départ des forces russes.

Agence France-Presse

Un vote de l’Assemblée générale de l’ONU pour décider de cette suspension pourrait intervenir dès jeudi, selon Wahington. La Russie a réagi en qualifiant cette démarche d’« incroyable » et en jugeant qu’elle ne faciliterait pas les « pourparlers de paix » entre les Russes et les Ukrainiens.

« Nous ne pouvons pas laisser un État membre qui est en train de saper tous les principes qui nous tiennent à cœur participer au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU », a tweeté l’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield.

Elle s’est adressée aux 140 pays sur les 193 que compte l’ONU qui ont « déjà voté pour condamner » l’invasion russe de l’Ukraine dans une résolution de l’Assemblée générale début mars : « Les images de Boutcha et la dévastation à travers l’Ukraine nous imposent à présent de passer de la parole aux actes. »

« En étroite coordination avec l’Ukraine et les autres États membres et partenaires à l’ONU, les États-Unis vont travailler à la suspension de la Russie du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU », a donc indiqué la diplomate.

« On ne peut pas laisser la Russie utiliser son siège au Conseil comme outil de propagande lui permettant de suggérer qu’elle a une préoccupation légitime au sujet des droits humains », a-t-elle ajouté.

Une telle suspension ne peut être décidée que par l’Assemblée générale des Nations unies, lors d’un vote par acclamation ou à la majorité des deux tiers des États membres présents qui voteraient pour ou contre. Les abstentions ne sont pas prises en compte dans cette majorité requise, que les États-Unis comme le Royaume-Uni estiment pouvoir obtenir.

Vote jeudi ?

« Notre objectif est de le faire [le vote] aussi vite que possible – cette semaine et possiblement dès jeudi », a déclaré Linda Thomas-Greenfield lors d’un entretien avec la radio américaine NPR. Elle a estimé qu’une telle suspension serait bien plus que symbolique et irait à l’encontre du récit des évènements développé par la Russie depuis le début de la guerre.

Le Royaume-Uni a apporté son soutien à la démarche américaine.

« La Russie ne peut pas demeurer membre du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU », elle « doit être suspendue », a déclaré sur Twitter la cheffe de la diplomatie britannique Liz Truss, évoquant une « forte présomption de crimes de guerre » et les informations faisant état de « fosses communes et de tuerie atroce à Boutcha ».

Interrogé lors du point-presse quotidien de l’ONU sur la position du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres à l’égard d’une telle suspension, son porte-parole adjoint, Farhan Haq, s’est montré embarrassé.

« Nous laissons aux États membres le soin de décider », a-t-il dit. Avant d’ajouter : « Ce qui inquiète ici, c’est le précédent créé par cette action. » Pressé de questions pour clarifier sa déclaration, il a refusé d’en dire plus.

En mars 2011, l’Assemblée générale de l’ONU avait approuvé par acclamation la suspension de la Libye du Conseil des droits de l’Homme, qui siège à Genève. Il ne s’agissait pas alors d’un membre permanent du Conseil de sécurité comme l’est la Russie.

Interrogé lors d’une conférence de presse sur cette annonce américaine, l’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, l’a jugée « incroyable ».

« Ce que l’Occident essaie de faire avec la Russie, en essayant de l’exclure des forums multilatéraux que nous avons dans le monde […], c’est du jamais vu », a-t-il dit. « Cela ne facilitera ni n’encouragera, ni ne sera utile, à ce qui se passe entre Russes et Ukrainiens dans les pourparlers de paix », a-t-il asséné.

Biden veut un procès pour « crimes de guerre » après Boutcha

Le président américain Joe Biden a d’ailleurs déclaré lundi vouloir un « procès pour crimes de guerre » après la découverte de nombreux corps portant des vêtements civils à Boutcha, dans les environs de Kyiv, mais a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un « génocide ».

« Nous devons rassembler les informations » et « nous devons avoir tous les détails » pour « avoir un procès pour crimes de guerre », a-t-il dit.

Interrogé pour savoir s’il pensait qu’il s’agissait là d’un « génocide », il a dit : « Non, je pense que c’est un crime de guerre ».

PHOTO LEAH MILLIS, REUTERS Le président américain Joe Biden

Le président américain a également assuré qu’il voulait prendre « des sanctions supplémentaires » contre la Russie.

« Vous vous souvenez peut-être que j’ai été critiqué pour avoir appelé [Vladimir] Poutine un “criminel de guerre”. Hé bien la vérité […] c’est qu’il est un criminel de guerre », a-t-il encore déclaré.

Ce gars [Vladimir Poutine] est brutal, ce qui se passe à Boutcha est scandaleux et tout le monde l’a vu. Joe Biden, président américain

« Il faut qu’il rende des comptes », a-t-il encore lancé à la presse, en arrivant à Washington après un week-end dans sa résidence familiale du Delaware.

Le président Volodymyr Zelensky s’est rendu lundi à Boutcha et il y a accusé l’armée russe de « crimes de guerre » qui seront « reconnus comme un génocide ».

Cette petite ville au nord-ouest de Kyiv a été occupée par l’armée russe dès le 27 février, restant inaccessible pendant plus d’un mois.

L’AFP y a vu samedi les cadavres d’au moins 22 personnes portant des vêtements civils dans des rues. L’une d’elles était couchée près d’un vélo et une autre avait des sacs à provisions à côté d’elle. Un cadavre avait les mains liées dans le dos.

On ne pouvait dans l’immédiat déterminer la cause de leur mort, mais deux personnes présentaient une large blessure à la tête.

Moscou a pour sa part démenti avoir tué des civils à Boutcha, le Kremlin et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov évoquant des « falsifications » et mises en scène à destination de la presse.