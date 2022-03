Au total, plus de dix millions de personnes, soit plus d’un quart de la population, ont dû quitter leur foyer.

Plus de 3,7 millions de réfugiés mais le flux ralentit

(Genève) Près de 3,7 millions de personnes ont fui l’Ukraine et les combats déclenchés par l’invasion de l’armée russe le 24 février, selon le décompte de l’ONU publié vendredi, qui confirme le ralentissement du nombre de passages ces derniers jours.

Agence France-Presse

L’ONU estime à presque 6,5 millions le nombre de déplacés à l’intérieur de l’Ukraine.

3 725 806 réfugiés

Le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) recensait exactement 3 725 806 réfugiés ukrainiens sur son site internet dédié, vendredi vers 12 h GMT. Ce sont 50 854 de plus que lors du précédent pointage jeudi.

Depuis le 22 mars, le nombre de personnes cherchant ainsi à fuir les combats et les conditions de vie de plus en plus difficiles en Ukraine est passé en-dessous de 100 000 personnes par jour.

L’Europe n’a pas connu de flot aussi rapide de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale.

Quelque 90 % de ceux qui ont fui l’Ukraine sont des femmes et des enfants. Selon l’UNICEF, plus de 1,5 million d’enfants se trouvent parmi les personnes ayant fui.

Avant ce conflit, l’Ukraine était peuplée de plus de 37 millions de personnes dans les territoires contrôlés par Kyiv-qui n’incluent donc pas la Crimée (sud) annexée en 2014 par la Russie, ni les zones de l’Est sous contrôle des séparatistes prorusses depuis la même année.

Pologne

La Pologne accueille à elle seule plus de la moitié de tous les réfugiés qui ont fui depuis le début de l’invasion russe-environ six réfugiés sur 10.

Depuis le 24 février, 2 206 119 personnes fuyant le conflit en Ukraine sont entrées en Pologne, selon le décompte du HCR arrêté au 24 mars.

Plus de 200 000 réfugiés ukrainiens ont aussi profité des voyages en train gratuits pour quitter la Pologne, avaient signalé les chemins de fer polonais mardi.

Avant cette crise, la Pologne abritait déjà environ 1,5 million d’Ukrainiens venus, pour la plupart, travailler dans ce pays membre de l’Union européenne.

Roumanie-

Selon l’agence de l’ONU pour les réfugiés, 572 754 personnes se sont rendues en Roumanie au 24 mars. Comme pour la Moldavie, de nombreux réfugiés décident de poursuivre leur route une fois en sécurité.

Moldavie

Après leur arrivée en Moldavie, petit pays de 2,6 millions d’habitants et l’un des plus pauvres d’Europe, une partie des réfugiés poursuivent leur route jusqu’en Roumanie ou en Hongrie, souvent pour retrouver de la famille.

Selon le HCR, 376 748 personnes sont entrées en Moldavie au 24 mars.

Hongrie

La Hongrie a accueilli au 24 mars 336.701 Ukrainiens, selon des chiffres du HCR.

Le pays compte cinq postes-frontières avec l’Ukraine. Plusieurs villes frontalières, comme Zahony, ont aménagé des bâtiments publics en centres de secours, où des civils hongrois viennent proposer vivres ou assistance.

Slovaquie

Selon le point actualisé au 24 mars du HCR, 263 959 Ukrainiens sont allés en Slovaquie.

Russie

Le nombre de personnes ayant trouvé refuge en Russie s’élève à près de 271 254 à la date du 22 mars, dernier chiffre disponible.

Le HCR note aussi que, entre le 21 et le 23 février, 113 000 personnes sont passées des territoires séparatistes prorusses de Donetsk et de Louhansk en Russie.

Biélorussie

A la date du 24 mars, la Biélorussie avait accueilli 6341 personnes.

Méthode

Le HCR a supprimé la rubrique concernant les autres pays européens et précise que pour les pays frontaliers de l’Ukraine qui font partie de l’espace Schengen (Hongrie, Pologne, Slovaquie), les chiffres présentés par le Haut Commissariat sont ceux qui ont traversé la frontière et sont entrés dans le pays. Le HCR estime « qu’un grand nombre de personnes ont poursuivi leur chemin vers d’autres pays ».

De plus, l’organisation indique ne pas compter les gens originaires de pays limitrophes et qui quittent l’Ukraine pour rentrer chez eux.