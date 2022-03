PHOTO MARKUS SCHREIBER, ASSOCIATED PRESS

(Berlin) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté jeudi l’Allemagne à abattre le nouveau « Mur » érigé en Europe contre la liberté depuis l’invasion russe de l’Ukraine, faisant un parallèle avec l’ancien Mur de Berlin.

Agence France-Presse

« Cher Monsieur le Chancelier (Olaf) Scholz, détruisez ce Mur, donnez à l’Allemagne le rôle de leader qu’elle mérite », a lancé le dirigeant ukrainien qui s’adressait par visioconférence à la chambre basse du parlement allemand.

Il a ainsi dressé un parallèle avec un discours historique du président américain Ronald Reagan, qui avait lancé en 1987 depuis la Porte de Brandebourg à Berlin au dirigeant de l’époque soviétique Mikhaïl Gorbatchev : « Détruisez ce Mur » (« Tear down this wall »). Deux ans plus tard tombait le Mur de Berlin.

Le chancelier allemand a dans la foulée salué les « paroles percutantes » du président ukrainien, sans pour autant répondre directement aux demandes de M. Zelensky. « Nous le voyons bien : la Russie poursuit chaque jour sa guerre cruelle, avec des pertes terribles », a déploré sur Twitter le successeur d’Angela Merkel.

« Nous nous sentons tenus de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour donner une chance à la diplomatie et mettre fin à la guerre », conclut le chef du gouvernement allemand.

Comme la veille devant le Congrès américain, le président ukrainien a reçu une ovation debout du Bundestag, avant son intervention d’une dizaine de minutes.

M. Zelensky a déploré, depuis l’invasion russe, l’érection d’un nouveau « Mur » en Europe. « Ce n’est pas un Mur de Berlin mais un Mur en Europe centrale entre la liberté et la servitude et ce Mur s’agrandit à chaque bombe » lancée sur une ville ukrainienne, a souligné le président ukrainien.

« Chaque année, les politiques répètent “plus jamais ça”. Et à présent, nous voyons que ces mots ne valent tout simplement rien. Un peuple est en train d’être détruit en Europe », a averti M. Zelensky, selon lequel 108 enfants ont été tués en Ukraine depuis le début de l’offensive. « Aidez-nous à arrêter cette guerre ».

Le président ukrainien a regretté dans son discours les étroites relations économiques tissées ces dernières années entre Berlin et Moscou, en matière énergétique notamment.

Critiques contre Nord Stream II

« Cher peuple allemand, comment est-ce possible que, quand nous vous avons dit que Nord Stream 2 (un projet de gazoduc entre la Russie et l’Allemagne), c’est une sorte de préparation à la guerre, nous ayons entendu comme réponse “c’est purement économique, c’est l’économie, l’économie” ? », a-t-il lancé.

Ces projets menés par l’Allemagne et la Russie, « c’était le ciment pour le nouveau Mur », a fustigé M. Zelensky.

« Pour certains, c’est de la politique, mais ce sont aussi des pierres, ce sont des pierres pour le nouveau Mur », a-t-il martelé.

L’Ukraine est opposée depuis le début au gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie et l’Allemagne, finalement suspendu quand Vladimir Poutine a reconnu l’autonomie des provinces prorusses ukrainiennes.

Le régime ukrainien exhorte aussi depuis de nombreuses semaines l’Allemagne à lui livrer des armes, ce que Berlin a finalement concédé après l’invasion russe lancée il y a tout juste trois semaines.

Mais le gouvernement d’Olaf Scholz continue de s’opposer à un boycottage de l’importation de gaz et de pétrole russes, que souhaiterait Kyiv.