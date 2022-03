Kharkiv, deuxième ville d’Ukraine, entourée par les forces russes sur plusieurs côtés et les grands axes, mais pas encerclée, subit un pilonnage constant. Trois personnes y ont péri mercredi sur un marché dans un incendie provoqué par un bombardement, selon les secours.

(Paris) La Russie rejetait jeudi de nouvelles accusations de « crime de guerre », au 22e jour de son invasion de l’Ukraine, au lendemain du bombardement d’un théâtre abritant des centaines de civils dans la ville assiégée de Marioupol (sud-est), démenti par Moscou.

Agence France-Presse

Les forces russes progressent peu sur l’ensemble des fronts en raison de la résistance de l’armée ukrainienne, y compris aux abords de la capitale, Kyiv, et subissent des pertes significatives, selon des responsables militaires américains et britanniques. Mais le président russe Vladimir Poutine a assuré mercredi que l’opération « se déroulait avec succès » et selon les plans.

Voici un point de la situation établi à partir d’éléments des journalistes de l’AFP sur place et de services d’urgence, ainsi que de déclarations officielles ukrainiennes et russes, de sources occidentales, d’analystes et d’organisations internationales.

Kyiv et le Nord

Les débris d’un missile abattu au-dessus de Kyiv, que l’armée russe tente toujours d’encercler, ont causé jeudi la mort d’au moins une personne et fait trois blessés, selon les services de secours.

Les troupes russes à l’est de Kyiv sont à une trentaine de km du centre de la capitale et n’ont donc guère avancé ces derniers jours, a affirmé mercredi un responsable militaire américain, soulignant que les troupes ukrainiennes contrôlaient toujours la ville de Brovary.

Bien qu’isolée, Tcherniguiv, au nord-est de Kyiv, tient encore malgré les bombardements. Dix personnes qui faisaient la queue pour acheter du pain y ont été tuées mercredi, tandis que cinq corps, dont ceux de trois enfants, y ont été retrouvés dans les décombres d’un immeuble, selon les autorités ukrainiennes.

L’Est

Kharkiv, deuxième ville d’Ukraine, entourée par les forces russes sur plusieurs côtés et les grands axes, mais pas encerclée, subit un pilonnage constant. Trois personnes y ont péri mercredi sur un marché dans un incendie provoqué par un bombardement, selon les secours.

Dans le centre du pays, la ville de Zaporojie, largement épargnée jusqu’alors, a été visée par des frappes mercredi, selon les autorités locales.

Le Sud

À Marioupol, port stratégique sur la mer d’Azov assiégé, un théâtre dans lequel près d’un millier de personnes s’étaient réfugiées, a été détruit mercredi par une bombe larguée d’un avion russe, ont affirmé les autorités ukrainiennes sans pouvoir fournir de bilan humain à ce stade.

Le ministère russe de la Défense a pour sa part démenti avoir bombardé le théâtre, imputant l’explosion au bataillon ultranationaliste ukrainien Azov.

La prise de Marioupol représenterait un tournant en permettant à Moscou d’éliminer la dernière poche de résistance entre les forces russes en provenance de la Crimée, annexée depuis 2014, qui se sont déjà emparés des ports de Berdiansk et Kherson, et les troupes séparatistes et russes du Donbass (Est).

Les évacuations de civils de la ville assiégée se sont poursuivies, avec plusieurs milliers acheminés mercredi vers Zaporojie, selon les autorités ukrainiennes.

L’Ouest et le Centre

L’ouest du pays, relativement épargné, a néanmoins été touché par des frappes meurtrières dans la nuit de samedi à dimanche puis de nouveau lundi. Sa principale ville, Lviv, est devenue une plaque tournante pour les missions diplomatiques, les journalistes et les Ukrainiens cherchant à se mettre en sécurité ou à fuir le pays.

Bilan humain

Aucun bilan précis n’était disponible dans l’immédiat.

Au moins 726 civils, dont une cinquantaine d’enfants, ont été tués en Ukraine et près de 1200 blessés, d’après le décompte au 15 mars de l’ONU, qui souligne que ses bilans sont probablement très inférieurs à la réalité.

La municipalité de Marioupol affirme que plus de 2200 habitants ont péri dans cette seule ville.

Les pertes de l’armée ukrainienne s’élèvent à « environ 1300 » militaires, a indiqué le 12 mars le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

L’Ukraine affirme que l’armée russe, elle, a perdu « environ 12 000 hommes ». Moscou a annoncé le 2 mars son seul et unique bilan (498 soldats tués). Le Pentagone a fourni pour sa part une estimation de 2000 à 4000 morts russes en deux semaines, mais des sources du renseignement américain citées par le New York Times tablent désormais sur plus de 7000 en trois semaines.

Réfugiés et déplacés

Depuis le début de l’invasion, plus de trois millions de personnes ont fui l’Ukraine, majoritairement vers la Pologne, d’après le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Plus de 2 millions ont été déplacées dans le pays, selon le HCR.