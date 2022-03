Au procès du 13-Novembre, les réponses de Salah Abdeslam se font rares

(Paris) Du « no comment » au « changez de métier ! » Au procès des attentats du 13-Novembre, les réponses elliptiques du principal accusé Salah Abdeslam ont irrité les parties civiles et provoqué des tensions inédites en six mois d’audience, jusqu’à entraîner une suspension des débats.