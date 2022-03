(Varsovie) La Pologne est prête à transmettre à l’Ukraine ses chasseurs Mig-29 réclamés avec insistance par Kyiv, mais demande que la décision soit prise par l’OTAN, alors que Moscou dénonce un « scénario potentiellement dangereux ».

Bernard OSSER Agence France-Presse

« La Pologne n’est pas partie prenante dans cette guerre, et l’OTAN non plus. Une décision aussi sérieuse que le transfert des avions doit être prise de façon unanime par l’ensemble de l’OTAN », a réaffirmé mercredi le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki lors d’une visite à Vienne.

« Aujourd’hui cette décision est aux mains de l’OTAN […] Nous ne fournissons que des armes défensives », a-t-il ajouté.

Mardi, Varsovie a affirmé être « prête à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions Mig-29 sur la base de Ramstein (en Allemagne) et à les mettre à la disposition du gouvernement des États-Unis », selon un communiqué du ministère polonais des Affaires étrangères.

« En même temps, la Pologne demande aux États-Unis de lui fournir des avions d’occasion ayant les mêmes capacités opérationnelles. La Pologne est prête à fixer immédiatement les conditions de l’acquisition » de ces appareils, a poursuivi le ministère.

L’annonce surprise a provoqué un imbroglio diplomatique avec Washington, qui a rejeté l’offre, estimant qu’elle pourrait être la source de « sérieuses préoccupations » pour l’OTAN, alors que les négociations sur un envoi éventuel d’avions en Ukraine se poursuivent depuis plusieurs jours au sein de l’OTAN et de l’UE.

La question a été évoquée pour la première fois par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell le 27 février.

« Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a dit avoir besoin d’avions que les Ukrainiens peuvent piloter. Certains États membres disposent de ce genre d’avions et nous allons les fournir avec d’autres armements nécessaires à une guerre », a-t-il alors déclaré.

Seuls quelques pays d’Europe de l’Est, anciens membres du Pacte de Varsovie, disposent officiellement dans leur flotte de Mig-29, dont les capacités correspondent le mieux aux besoins ukrainiens.

La Pologne possède une trentaine de ces appareils de conception soviétique, mais selon des médias, seuls 23 seraient techniquement prêts à être envoyés à Ramstein, la plus grande base aérienne des forces américaines en Europe.

« Nous ne pensons pas que la proposition de la Pologne soit viable », a indiqué le porte-parole du Pentagone John Kirby.

Risqué

La décision de transférer ou non des avions polonais à l’Ukraine « revient en fin de compte au gouvernement polonais », a-t-il indiqué, deux jours seulement après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken eut annoncé que les États-Unis « travaillaient activement » avec Varsovie sur un accord à ce sujet.

Selon la presse américaine, il s’agissait de fournir des F-16 américains à la Pologne en échange de ses Mig qui seraient livrés à l’Ukraine.

À Londres, tout en assurant la Pologne de son soutien, le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a indiqué mardi qu’il s’agissait d’une décision de Varsovie qui serait « une bonne chose », mais pouvait amener la Pologne « en ligne de tir directe » de la Russie et de la Biélorussie.

Mercredi, le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a souligné qu’il s’agissait d’« un scénario très indésirable et potentiellement dangereux ».

La question est « comment »

« Envoyer des Mig-29 polonais à Ramstein est une décision intelligente », a pour sa part estimé le politologue Marcin Zaborowski.

« Varsovie ne peut pas faire dépendre sa sécurité d’un’feu vert’de Washington ou de Londres. La Pologne peut aider, mais c’est l’Occident qui doit prendre cette décision », a-t-il ajouté.

Selon le quotidien Gazeta Wyborcza, la grande question « n’est pas de savoir si l’Ukraine recevra les Mig-29 polonais, mais comment les livrer aux autorités de Kyiv » sans provoquer une réaction de Moscou.

Selon le droit international, le pays d’où décolle un avion armé pourrait être considéré comme un pays se joignant à la guerre, indique le quotidien, ce que Varsovie veut éviter à tout prix.

Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les Occidentaux à « trancher au plus vite » la question de l’envoi des Mig-29 proposés par la Pologne.

« Prenez une décision au plus vite, envoyez-nous des avions ! », a-t-il exhorté dans une vidéo sur la chaîne Telegram.

Radoslaw Fogiel, porte-parole du parti nationaliste-populiste PiS au pouvoir en Pologne, a affirmé que « les discussions sont encore en cours ».