(Paris, Londres, Rome) Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi dans des grandes villes européennes pour apporter leur soutien à l’Ukraine en proie à une invasion russe.

Agence France-Presse

À Paris, ils sont plusieurs milliers à protester contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie et dire « non à la guerre en Europe », a constaté un journaliste de l’AFP.

Des rassemblements de soutien à l’Ukraine sont prévus ce week-end dans de nombreuses capitales européennes, au dixième jour de l’invasion russe.

« On sera là chaque week-end, à Paris ou ailleurs, jusqu’à ce que M. Poutine parte, retire ses chars », a indiqué à l’AFP Aline Le Bail-Kremer, membre de Stand With Ukraine, une des organisations à l’initiative du rassemblement dans la capitale française.

PHOTO JOHANNA GERON, REUTERS

« C’est très important d’être ici », a estimé un manifestant, Bernard Arnaud, 47 ans, costume bleu et chemise jaune aux couleurs ukrainiennes. « M. Poutine est tellement imprévisible. Je reviendrai autant que possible », a-t-il ajouté au milieu des pancartes « Stop War », « Poutine assassin » ou « Sauvez l’Ukraine ».

« Malgré les souffrances, on va gagner, on en est sûr », a confié Nataliya, une Franco-Ukrainienne, qui n’a pas souhaité donner son nom pour protéger son fils resté dans son pays. « On est fier de leur courage, leur détermination ».

Des rassemblements de soutien à l’Ukraine sont prévus dans plus d’une centaine de villes de France, avec quelque 25 000 manifestants attendus au total, selon une source policière.

Le week-end dernier, des centaines de milliers de personnes aux couleurs jaune et bleue avaient défilé dans toute l’Europe : quelques milliers en Russie, au moins 100 000 à Berlin, 70 000 à Prague, 40 000 à Madrid notamment.

Manifestation à Londres pour l’arrêt de la guerre

PHOTO BEN STANSALL, AGENCE FRANCE-PRESSE Des manifestants se sont rassemblés à la place de Trafalgar à Londres pour protester contre l’invasion russe de l’Ukraine.

Plusieurs centaines de personnes, arborant des drapeaux ukrainiens, ont manifesté samedi à Londres pour demander la fin de l’invasion de l’Ukraine et prier pour la paix.

La foule s’est rassemblée à Trafalgar Square, dans le centre de la capitale britannique, brandissant des pancartes avec des inscriptions comme « Poutine tue » et « Embargo total contre la Russie » et criant « Arrêtez Poutine, arrêtez la guerre ! ».

« Quand le dernier soldat ukrainien tombera, Poutine viendra pour vous mesdames et messieurs », proclamait une banderole géante.

Le nonce apostolique en Grande-Bretagne, l’archevêque Claudio Gugerotti, a lu une prière, disant notamment « Aujourd’hui, nous sommes tous des Ukrainiens ».

PHOTO BEN STANSALL, AGENCE FRANCE-PRESSE Une manifestante tient une pancarte sur laquelle on peut lire « Protégez l’Ukraine, sauvez l’Europe ».

Olena Marcyniuk, 36 ans, s’est rendue à la manifestation avec ses enfants âgés de 14 mois et de neuf ans. « Je suis ukrainienne et j’ai de la famille et des amis en Ukraine », a-t-elle raconté à l’AFP. La plus grande partie de sa famille a fui, mais son oncle est resté à Kyiv « afin de combattre pour la ville ».

« Nous devons continuer à nous souvenir de chacun, nous devons rester unis pour soutenir notre pays », ajoute la mère de famille, qui a accroché un drapeau ukrainien autour de sa taille et sur la poussette de l’enfant.

« Peut-être pouvons-nous d’une manière ou d’une autre faire aussi passer le message en Russie, faisant comprendre que le monde est pour l’Ukraine et qu’il faut commencer à agir pour arrêter la guerre », espère-t-elle.

La mère et le beau-père de Natalya Courtney, 41 ans, se trouvent dans la ville de Soumy, dans le nord-est de l’Ukraine, « où ils ont subi des bombardements au cours des deux derniers jours ».

« Nous faisons ce que nous pouvons pour aider en envoyant de l’argent, en collectant des colis, de l’aide médicale pour les soldats, mais c’est vraiment très, très stressant, vraiment bouleversant », dit cette gestionnaire chargée de la comptabilité d’une école.

Elle appelle les Occidentaux à établir une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine, une mesure que l’OTAN se refuse à envisager en raison d’un risque d’extension de la guerre au-delà de ce pays.

« Aidez-nous à gagner la guerre sur le terrain, car ce sont des bombardements sur des civils innocents, enfants, femmes, personnes âgées… c’est tout simplement un massacre », ajoute-t-elle.

Pour le Britannique Paul, un concepteur de logiciels de 35 ans qui n’a pas voulu donner son nom de famille, il est « effrayant » de voir l’Histoire se répéter et il faut « faire plus » sur le plan humanitaire et contre « la propagande » de la Russie.

Un « cortège de la paix » à Rome

PHOTO REMO CASILLI, REUTERS Des gens se tiennent sous une immense bâche arc-en-ciel à Rome pour montrer leur opposition à la guerre en Ukraine.

Des milliers de personnes ont participé samedi à un vaste « cortège de la paix » organisé dans le centre de Rome par plusieurs syndicats et de nombreuses ONG pour protester contre l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes et dire « non » à Poutine et aussi à l’OTAN.

« Aucune base, aucun soldat, l’Italie hors de l’OTAN », ont scandé les pacifistes dans ce cortège précédé par un grand drapeau aux couleurs de l’arc-en-ciel. De nombreuses pancartes proclamaient aussi « Non à Poutine, non à l’OTAN ».

« C’est peut-être une des premières vraies manifestations pour la paix. Ici personne ne croit qu’on fait la paix avec les armes, qu’on la fait en envoyant des armes à l’une des parties », l’Ukraine, a déclaré à l’AFP le célèbre caricaturiste, acteur et écrivain italien Vauro Senesi.

PHOTO REMO CASILLI, REUTERS

L’Italie a décidé d’envoyer des armes à l’Ukraine, mais n’a pas dévoilé le détail de ces fournitures militaires.

« Il n’y a pas de guerres justes ni de bombes intelligentes », a lancé pour sa part le patron de la plus importante confédération syndicale italienne, la CGIL (gauche), Maurizio Landini.

« On n’arrête pas la guerre avec d’autres guerres et on ne l’arrête pas en envoyant des armes au peuple ukrainien. On arrête la guerre en envoyant l’ONU en Ukraine », a ajouté M. Landini.

Une position que ne partage pas Luigi Sbarra, responsable de la confédération CISL (catholique), deuxième par importance en Italie et qui a refusé de se joindre au cortège pacifiste, expliquant dans une lettre ouverte qu’il n’est pas possible de mettre sur le même plan « opprimés et oppresseurs ».