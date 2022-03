Réunion des chefs de la diplomatie de l’UE et de l’OTAN vendredi à Bruxelles

(Bruxelles) L’Union européenne organise vendredi une réunion extraordinaire de ses ministres des Affaires étrangères avec leurs homologues américain, britannique et canadien, présents à Bruxelles pour une réunion à l’OTAN, consacrée à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie européenne.

Agence France-Presse

« J’ai convoqué un conseil extraordinaire des Affaires étrangères vendredi et j’ai invité les ministres ukrainien Dmytro Kouleba, américain Antony Blinken, britannique Liz Truss, canadien Mélanie Joly et le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg à nous rejoindre », a précisé Josep Borrell sur Twitter.

Une réunion des 30 ministres des Affaires étrangères de l’OTAN a été convoquée vendredi matin au siège de l’Alliance à Bruxelles avant la réunion organisée par Josep Borrell.

21 pays de l’UE sont membres de l’OTAN et le chef de la diplomatie européenne participera à leur réunion, ainsi que les ministres de la Finlande et de la Suède, partenaires de l’OTAN, mais non membres de l’Alliance.

L’OTAN a adopté jeudi dernier ses plans de défense et a activé pour la première fois sa force de réaction rapide dont des éléments ont commencé à rejoindre les milliers de militaires de l’Alliance déployés dans les pays de l’Est.

Des appels ont été lancés à l’OTAN pour imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine après les frappes aériennes menées par l’armée russe contre des cibles civiles, mais l’Alliance a rejeté cette idée en raison du risque de l’entraîner dans ce qui pourrait se transformer en un conflit nucléaire avec Moscou.

L’UE a pour sa part adopté plusieurs trains de sanctions économiques pour tenter de paralyser l’effort de guerre du Kremlin et a commencé à fournir des armements à l’Ukraine pour l’aider à se défendre.

Mais les pays européens restent divisés sur la demande d’adhésion de Kiev et n’ont pas sanctionné les banques russes liées au secteur des hydrocarbures en raison de la forte dépendance de plusieurs d’entre eux aux importations de gaz russe.

L’UE a en revanche piloté une résolution pour condamner l’agression russe en Ukraine aux Nations unies adoptée par 141 voix contre 5 et 345 abstentions.