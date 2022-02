« Gloire à l’Ukraine »

Une marée jaune et bleue en Europe

(Berlin) « Stoppez la guerre ! Stoppez Poutine ! » : de Berlin à Prague, en passant par Vilnius et Athènes, une marée humaine de plusieurs centaines de milliers de personnes aux couleurs jaune et bleue de l’Ukraine a défilé dimanche en Europe pour dénoncer l’invasion russe et dire sa crainte d’une extension du conflit.