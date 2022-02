Accès limité aux capitaux occidentaux, institutions bancaires et élites russes visées, projets d’infrastructure suspendus ; la salve de sanctions visant la Russie depuis le début de son opération militaire en Ukraine a de quoi marquer les esprits. Mais fonctionne-t-elle vraiment ? Plus ou moins, préviennent des experts.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Pour la professeure au Département de science politique de l’Université de Montréal et spécialiste en résolution de conflits, Marie-Joelle Zahar, il faut d’emblée comprendre que les sanctions internationales ont « historiquement un taux de succès relativement bas » parce qu’elles sont rarement « universelles ».

« Autrement dit, ça ne vient pas de façon unifiée, ce qui veut dire que souvent, les pays visés peuvent trouver ce dont on les prive via d’autres fournisseurs. C’est probablement le cas en Russie actuellement », soutient-elle.

Dans le cas présent, Mme Zahar rappelle en effet que Vladimir Poutine a bien pris soin de « sceller une entente stratégique sans limites avec la Chine » avant d’envahir l’Ukraine, au début février, pour s’assurer que son plus proche allié – devenu un joueur-clé dans le conflit –, « bloque justement ce régime de sanctions universelles ». « L’utilité des sanctions, pour le Canada par exemple, c’est surtout de signaler à nos populations que nous ne resterons pas les bras croisés. Mais au fond, leur impact est assez limité », raisonne au passage la professeure.

Le pouvoir avant tout

La directrice du Centre d’études de défense et de sécurité de l’Université du Manitoba, Andréa Charron, seconde. À ses yeux, seule une réponse concertée viendrait réellement freiner les ambitions du président russe. « Poutine ne comprend que le pouvoir. Ça prendrait une réponse unifiée, incluant les États-Unis, l’Europe, l’Angleterre, l’OTAN, pour carrément couper tous les liens financiers avec la Russie », dit-elle.

Pour avoir un impact, il faudrait saisir tout l’argent des grands oligarques, des élites économiques, bref tout ce qui peut alimenter l’agression militaire. Andrea Charron, professeure à l’Université du Manitoba

Certes, une action aussi forte risquera des « conséquences désastreuses » pour le peuple russe et même pour les pays occidentaux, « mais l’ordre mondial est en jeu », affirme la Dre Charron. « Si nous ne sommes pas préparés à utiliser la force, alors il nous faut utiliser de vraies sanctions », affirme-t-elle. L’enseignante fait aussi remarquer que l’Assemblée générale des Nations Unies pourrait invoquer « l’Union pour le maintien de la paix » pour appliquer des sanctions « unilatérales et fortes », comme elle l’avait fait dans les années 50 pendant la guerre en Corée.

Jeudi, le premier ministre Justin Trudeau a d’ailleurs annoncé que de nouvelles sanctions canadiennes « viseront 62 personnes et entités, dont des membres de l’élite russe et leur famille, ainsi que le groupe Wagner et de grandes banques russes ». « Nous sanctionnerons également les membres du Conseil de sécurité russe, dont le ministre de la Défense, le ministre des Finances et le ministre de la Justice », a-t-il dit, affirmant que ces mesures de représailles auront « une grande portée », car elles « vont entraîner des grands coûts aux élites russes ». Peu après, à Washington, le président américain Joe Biden a aussi annoncé que des élites et quatre banques russes supplémentaires seront sanctionnées, pendant que plus de la moitié des importations technologiques de la Russie seront supprimées. M. Biden compte défendre « le moindre pouce de territoire de l’OTAN », mais n’enverra pas de troupes en Ukraine.

Jusqu’où ira Poutine ?

Ce qu’il faut aussi considérer, affirme le fondateur de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques Charles-Philippe David, c’est que « Vladimir Poutine ne se laissera impressionner par rien actuellement ». « C’est un peu le constat extraordinaire de tout le monde en ce moment : cet homme n’est pas influençable, il n’a qu’une seule mission en tête. Et il est prêt à amener son pays dans la cave pour gagner. L’Ukraine, comme on l’a connue, n’existera plus », soutient M. David.

« Il y a quand même une série de sanctions qui peuvent faire mal, et c’est là qu’il faut frapper », ajoute le spécialiste. Pour lui, la « sanction ultime » serait d’interdire aux banques russes – comme l’a réclamé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky – d’utiliser le système de messagerie SWIFT, un rouage essentiel de la finance mondiale. M. Biden a indiqué que la mesure n’était qu’une « option » à ce stade ; elle reviendrait à isoler la Russie sur le plan bancaire. « Ça serait une première. C’est comme si on disait aux Canadiens : vous ne pouvez plus échanger sur les marchés internationaux. Et ce n’est pas rien », ajoute M. David.

Une autre forte pénalité, ajoute Mme Charron, serait de « mettre la Russie sur une liste de contrôle aérienne ». « Ça voudrait dire que tout ce qui entre en Russie est systématiquement vérifié, en se posant toujours la question : est-ce qu’on veut que ça lui soit envoyé ? À long terme, ça peut vraiment faire mal », dit-elle.

« L’enjeu avec des sanctions très sévères, comme on l’avait vu en Afrique du Sud lors de l’apartheid par exemple, c’est qu’elles finissent toujours généralement par faire beaucoup plus mal à la population. Ça implique toutes sortes de questions d’ordre éthique et moral qu’il faut aussi se poser », conclut Mme Zahar.