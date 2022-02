(Rome) L’état d’urgence qui prévaut en Italie pour faire face à la pandémie de COVID-19 prendra fin le 31 mars, a annoncé mercredi le premier ministre italien Mario Draghi.

Agence France-Presse

Le but est de « rouvrir tout, le plus vite possible », après plus de deux ans de crise sanitaire, a déclaré M. Draghi lors d’un discours à Florence.

L’Italie, qui compte un peu moins de 60 millions d’habitants, a été durement touchée par la pandémie, dès le début de l’année 2020. À ce jour, la COVID-19 y a tué plus de 153 000 personnes, selon les chiffres officiels.

Troisième de la zone euro, l’économie italienne a également beaucoup souffert des conséquences de la crise sanitaire et des mesures de confinement imposées pour lutter contre le virus.

Début janvier, la Péninsule avait enregistré un nombre record de 220 000 contaminations par le virus en une journée. Depuis lors, la courbe des nouveaux cas a nettement baissé, et le ministère de la Santé a annoncé un peu moins de 50 000 nouveaux cas positifs mercredi.