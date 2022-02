Macron toujours en tête devant Le Pen, Zemmour et Pécresse

(Paris) Emmanuel Macron, toujours pas candidat déclaré, continue de faire la course en tête des intentions de vote au 1er tour devant un trio composé de Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse, selon un sondage « rolling » IFOP-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié lundi.

Agence France-Presse

Le chef de l’État, dont la candidature ne devrait toujours pas être officialisée cette semaine, obtiendrait 24,5 % des suffrages au 1er tour, en très léger recul par rapport au lundi précédent (-0,5 %).

PHOTO LUDOVIC MARIN, AGENCE FRANCE-PRESSE De jeunes partisans du président Emmanuel Macron collent des affiches du parti La République en marche sur des affiches du candidat Éric Zemmour, à Issy-les-Moulineaux, près de Paris, le 18 février 2022.

Mais M. Macron devance toutefois assez largement ses trois poursuivants à droite, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse, toujours au coude à coude pour accéder au deuxième tour.

Zemmour gagne un point

Dans cette lutte, la dynamique semble être du côté du polémiste qui gagne un point (16 %) et talonne la candidate du RN, à 16,5 % (-0,5 %). Mme Pécresse elle, reste stable à 15 %.

Dans une gauche éparpillée et affaiblie, seul l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon tire son épingle du jeu et dépasse les 10 % d’intentions de vote, avec 11,5 %, soit 0,5 point de plus sur une semaine.

L’écologiste Yannick Jadot (5,5 %) et le communiste Fabien Roussel (4 %) grappillent un point sur une semaine.

Les socialistes en perdition

À l’inverse, la socialiste Anne Hidalgo (2 %, -0,5 pt) et Christiane Taubira (2 %, -1 point) s’enlisent. Une situation d’autant plus problématique pour Mme Taubira, l’ancienne ministre de la Justice, en proie à de grandes difficultés pour obtenir les 500 signatures, à moins de deux semaines de la date limite de dépôt des parrainages.

Au second tour, Emmanuel Macron l’emporterait dans toutes les configurations testées : 56 % contre 44 % face à Marine Le Pen ou Valérie Pécresse, et 62,5 % contre 37,5 % face à Éric Zemmour.

Parmi les sondés, 66 % des électeurs prévoient d’aller voter le 10 avril lors du premier tour. 71 % des électeurs sondés se disent sûrs de leur choix pour cette première manche.

Un sondage « rolling » est une enquête « en continu réalisée sur le principe d’un cumul glissant de vagues d’enquêtes quotidiennes », rappelle l’institut IFOP.

Sondage réalisé du 17 au 21 février auprès d’un échantillon de 1502 personnes représentatif de la population résidant en France métropolitaine âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d’erreur, selon le score visé, de 1,4 à 3,1 points.