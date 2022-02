Alexeï Navalny et Ioulia Navalnaïa en 2015

PHOTO PAVEL GOLOVKIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Moscou) La femme d’Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, s’est insurgée lundi contre la « lâcheté » du Kremlin à la veille d’un nouveau procès de l’opposant emprisonné, qui risque dix ans de prison supplémentaires.

Agence France-Presse

Ce militant anticorruption aujourd’hui âgé de 45 ans, qui a s’est vu infliger une peine de deux ans et demi il y a un an, doit être jugé à partir de mardi dans deux nouvelles affaires pour « escroquerie » et « outrage » à un magistrat.

Il doit comparaître devant un tribunal moscovite par visioconférence, d’une cellule dans sa colonie pénitentiaire à une centaine de kilomètres de Moscou. Ses proches affirment n’avoir pas eu l’autorisation d’assister à l’audience.

« Écoutez, bande de lâches et de crapules ! J’exige qu’on me laisse assister au procès de mon mari, j’en ai parfaitement ce droit », a écrit Ioulia Navalnaïa sur son compte Instagram, qualifiant ces nouvelles poursuites d’« illégales » et de « malhonnêtes ».

« Les gens au Kremlin ont tellement peur de lui qu’il va être le premier homme en Russie à être jugé directement de sa prison. Ils veulent le cacher à la vue de tous, de ses soutiens et des journalistes », a-t-elle ajouté.

En 2020, Alexeï Navalny a passé plusieurs mois en convalescence en Allemagne après avoir survécu à un empoisonnement par un agent innervant, dont il tient le président Vladimir Poutine pour responsable.

Ennemi juré du Kremlin, il a été arrêté en janvier 2021 à son retour dans son pays et condamné dans une vieille affaire de fraude qu’il juge politique et fabriquée de toutes pièces. Une condamnation qui a provoqué une pluie de critiques et de nouvelles sanctions occidentales contre Moscou.

Dans ce nouveau procès, les enquêteurs accusent l’opposant d’avoir détourné plus de 4,7 millions de dollars de dons qui ont été versés à ses organisations, des accusations passibles d’une peine maximale de 10 ans de prison.

M. Navalny risque également jusqu’à six mois de prison pour outrage au tribunal au cours d’une de ses audiences l’année dernière.

En juin 2021, les principales organisations de l’opposant, notamment son Fonds de lutte contre la corruption (FBK), ont, quant à elles, été qualifiées d’« extrémistes » par la justice, une décision qui a entraîné leur fermeture et des poursuites judiciaires contre nombre de leurs militants.