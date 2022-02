Djihad en France

Prêtre tué à l’église par des islamistes : un procès « pour comprendre »

(Paris) Près de six ans après l’assassinat du père Hamel en pleine messe, à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Normandie, les victimes et leurs proches espèrent que le procès qui s’est ouvert lundi à Paris aidera à la « compréhension » de cet attentat djihadiste, en dépit de l’absence des principaux responsables et de témoins clés.